Lieder machen gute Laune

Vermischtes Schönsee

25.07.2017

25.07.2017

Auch beim 37. Chorkonzert des Gesang- und Orchestervereins haben sich die Erwartungen der Besucher voll erfüllt. Das Repertoire der Chöre reichte in der voll besetzten Aula der Schule vom Volkslied bis zum Radetzkymarsch - auch Obstsalat wurde serviert.

Dank für Engagement

"Alte Bekannte"

Imbiss und Getränke

Gesungener Witz Einen gesungenen Witz gab es von den Sängern aus Weihern: Der Pfarrer beschwert sich beim Mesner über den vielen Staub in der Kirche. Worauf der Mesner, ohne nach Ausreden zu suchen konterte, dass sich dies so gehört. Es heißt ja schließlich im Kirchenlied "Hier liegt vor Deiner Majestät, im Staub ....". Nicht nur Pfarrer Wolfgang Dietz hatten da die Sänger als Lacher auf ihrer Seite! (mmj)

Mit "Musik macht gute Laune" eröffnete der Männerchor des Veranstalters den Liederreigen. Dass ein Rhythmus der gefällt, die ganze Welt begeistern könne, hörten die Zuhörer gleich beim ersten Lied.Vorsitzender und Dirigent Andreas Wirnshofer hieß besonders Pfarrer Wolfgang Dietz, die Bürgermeister Birgit Höcherl, Schönsee, und Manfred Dirscherl, Weiding, Ehrenvorstand Hubert Reimer, Rektorin Maria Pfistermeister und Altbürgermeister Hans Wirnshofer, Weiding, willkommen. Er dankte der Stadt, dem Bauhof, der Schule und Hausmeister Bernhard Treiber für die Unterstützung bei den Vorbereitungen.Besonders freut er sich über die Anwesenheit der Chöre aus Bodenwöhr und Weihern, sowie das Mitwirken der Kinderchöre der Schule und der Pfarrei. Bürgermeisterin Birgit Höcherl dankte dem Gesangverein für das Engagement, das er mit der Organisation des Konzerts alle Jahre zeigt. Mit einem Augenzwinkern hatte sie aus den 10 Geboten für Chorsänger nicht immer ernst gemeinte Ratschläge parat, die für Schmunzeln sorgten."Wohlan, wir wollen musizieren" und das "Rheinische Fuhrmannslied" waren die weiteren Vorträge der Sänger, bevor der Kinderchor der Pfarrei auf die Bühne trat. Die Begeisterung war dem Nachwuchs unter Leitung von Waltraud Eichstetter und Ursula Göllner an der Gitarre mit dem "Halleluja - wir sind die Kinder dieser Welt" anzumerken. Ebenso auch bei den Liedern "Trommle mein Herz für das Leben" und "Ich lieb den Frühling", bei dem die weiteren Jahreszeiten ebenfalls besungen wurden.Je nach Stimmlage, von Tenor über Bariton zum Bass, stellten sich die Sänger aus Weihern mit "Wann d'Weihener singa, des is a Freid" unter Leitung von Christian Dorner vor. Bekannte Lieder hatten sie mit "Das Wandern ist des Müllers Lust" und dem "Jäger aus Kurpfalz" in ihrem Repertoire.Von Christine Forster waren die Kinder der Grundschule auf ihr Mitwirken vorbereitet. Die jungen Sängerinnen und Sänger wurden von der Lehrerin auf der Gitarre und David Betz auf der Trommel begleitet. In ihren drei Liedern sangen sie, dass sie in der Musik zu Hause sind, wie man einen Obstsalat zubereitet und was man mit müden Kindern macht.Mit Bernhard Schmidhuber am Dirigentenpult und Daniela Reiger, Klavier, waren die Bodenwöhrer Sänger beim Chorkonzert dabei. "Mit frohem Klang aus dem Bodenwöhrer Tal" begrüßten sie die Anwesenden. Die für die Schönseer Sänger und Konzertbesucher "alten Bekannten" sangen mit einer slowenischen Volksweise von der "Freude am Leben" und mit "Funiculi - Funicula" nahmen sie die Anwesenden auf eine musikalische Italienreise mit.Weiter ging es nach der Pause mit den Männern aus Weihern. Mit "Wos waar ohne Singa des Lebm" unterstrichen sie die Bedeutung des Liedgutes. Heiter wurde es mit dem Lied von der "Dampfnudel mit Sauerkraut und Zwetschgenbröi" und volkstümlich ging es dann, mit einer Soloeinlage des Dirigenten, "In de Beeerg". In Vertretung von Hubert Reimer leitete erstmals bei einem Chorkonzert Andreas Wirnshofer den Kirchenchor St. Wenzeslaus. Mit getragener Melodie sang der Chor zu Ehren Frau Musicas das Lied "Mein Mund der singet" und vom Mädel mit dem Rosenmund und morgenroten Wangen. Die Bodenwöhrer Sänger ließen mit einem spanischen Volkslied die Musikanten aufspielen und mit dem "Seemann" wurden Erinnerungen an Freddy Quinn wach. Beschwingt und taktvoll beendeten sie mit dem gesungenen "Radetzkymarsch" ihren Auftritt in der Aula der Schule. Die Bedeutung der Natur verpackte der Kirchenchor in seinem Lied "Geh aus mein Herz und suche Freud" und mit dem "Vespergesang" verabschiedete sich der Chor von der Bühne.Zum Finale des Abends sangen die Sänger des Gesang- und Orchestervereins, dass man dort, wo Musik sich frei entfaltet, Lebenssinn finde. Mit "Plaisir d'amour", hörten die Zuhörer von Liebe und Glück, das die Menschen zusammenhält. Mit der irischen Volksweise "Es klingt ein Lied" beendete der Chor und Alois Hammerer als Solist das Programm des gelungenen, besonderen Gesangsabends.Mit einem Präsent bedankte sich Vorsitzender Andreas Wirnshofer bei den Gastchören und deren Dirigenten für das Mitwirken. Dank gab es auch für die Frauen, die bereits während der Pause und beim anschließenden gemütlichen Beisammensein mit Imbiss und Getränken sorgten.