Mit Lebensmitteln an der Kasse vorbei

23.03.2018

Eine 25-jährige Frau aus Schönsee ist am Donnerstag gegen 16.30 Uhr dabei beobachtet worden, wie sie in einem Supermarkt in der Eslarner Straße Lebensmittel in eine mitgebrachte Tasche steckte. Nach der Kasse, als sie den Markt verlassen wollte, hielt sie jedoch ein Detektiv an. Dabei wurden laut Polizeibericht nicht bezahlte Lebensmittel im Wert von 5,97 Euro festgestellt. Die Frau, erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls.