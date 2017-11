Vermischtes Schönsee

26.11.2017

26.11.2017

Die Bewohner der rund 25 Anwesen der Pfarrgasse können aufatmen: Die Sanierung ist so gut wie abgeschlossen. Zur gefälligen Optik mit Granitpflaster kommen die neugestalteten Zugänge und Treppen. Die Arbeiten dafür sind ebenfalls in der Zielgeraden. Gut so, denn der Winter lässt im Schönseer Land nicht mehr lange auf sich warten. Bild: Portner