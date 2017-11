Müllablagerung am Wanderweg

28.11.2017

Die Polizei ist einer illegalen Müllablagerung auf der Spur: In einem Waldstück am Wanderweg 14 in der Gemarkung Gaisbühl (Ortsteil Ziegelhütte) haben unbekannte Täter drei Kühlschränke entsorgt.

Wie die Polizeiinspektion Oberviechtach mitteilte, handelt es sich dabei um sogenannte Kühlgefrier-Kombinationen. Die Ermittler vermuten, dass sich die Tat am Freitag, 24. November, zwischen 10 und 17 Uhr ereignet hat. Laut dem Polizeibericht wurde in dieser Zeit ein weißer Lieferwagen am Tatort bemerkt.Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Oberviechtach unter Telefon 09671/92010 entgegen.