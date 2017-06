Vermischtes Schönsee

23.06.2017

Marek Hrusa ist Ples (Plöß). Er ist Wirt, Bürgermeister, Friedhofswart und Kirchenpfleger in Personalunion. Er hat sich in diesen untergegangenen Ort verliebt, in dem bis 1945 über 1000 Menschen wohnten. An sie erinnern jetzt nur noch Grabsteine.

Ich bin vorbei gekommen und war mir sofort sicher, dass ich mir hier ein Grundstück kaufen muss. Marek Hrusa

Ples. "Ich bin vorbei gekommen und war mir sofort sicher, dass ich mir hier ein Grundstück kaufen muss. Ein Stück Wiese zum Beispiel", erzählt der 42-Jährige in nahezu fließendem Deutsch an einem Biertisch vor seiner Gaststätte "Hostinec na Plesi" (Wirtshaus bei Plöß). Landwirtschaftliche Flächen waren Bauern vorbehalten, deshalb grasen - fast wie im Allgäu - Kühe neben dem Wirtshaus. "Aber die renovierte Gaststätte stand zum Verkauf." Dieses sogenannte Rösslerhaus hat als einziges Gebäude von Plöß hinter dem Eisernen Vorhang das kommunistische Regime überlebt. Also kaufte sich der Spediteur aus Domažlice (Taus) 2008 das Wirtshaus unweit der Grenze bei Friedrichshäng. Er wollte es als Wochenendhaus nutzen."Dann haben mich die Leute, die vorbei gewandert sind, gefragt: 'Wann machen Sie die Gaststätte wieder auf?' Also habe ich die Gaststätte wieder aufgemacht," lacht Hrusa. Er ist gelernter Koch und Kellner und arbeitete auch ein Jahr in Berlin, deshalb spricht er so gut Deutsch. Beim Oberpfälzer Dialekt stoße er aber manchmal an seine Verständnisgrenzen, für seine guten Kontakte nach Eslarn, Schönsee oder Oberviechtach sei das aber nicht von Bedeutung.Ples wächst. Drei Ferienhäuser hat Hrusa inzwischen gebaut. Ein viertes soll noch dazukommen. Sie stehen da, wo einst das Gasthaus Flor stand. Es sind Hrusa zufolge vor allem Großstädter, Tschechen wie Deutsche gleichermaßen, die in diesem Niemandsland Erholung suchen. "Es gibt kein Fernsehen, es gibt kein Radio und das Handy geht auch nicht", zählt der Ferienhaus-Vermieter auf und dennoch kann er sich zahlreicher Stammgäste sicher sein. Auch er selbst überlegt nach Ples zu ziehen. Seinem dreijährigen Sohn gefalle es hier gut. Für Kinder gibt es einen Spielplatz, aber gleichzeitig ist die ganze Gegend ein großer Abenteuerspielplatz.Hrusa hält nicht nur sein Hab und Gut in Schuss, sondern ganz Ples. Er schaut, dass der von der Heimatgemeinde renovierte Friedhof gepflegt bleibt. Zum verstorbenen Vorsitzenden des Oberpfälzer Waldvereins Schönsee, Fred Drachsler, der in Plöß geboren wurde, hatte er ein ebenso freundschaftliches Verhältnis wie zu dem Wahl-Oberpfälzer Jost Heine. "Er hat Brücken gebaut zwischen Deutschland und Tschechien." Zum Gedenken an Heine, errichtete er auf dem Grundstück, auf dem die Plößer Kirche stand, eine Kapelle. "Sechs Hochzeiten finden hier heuer statt", erzählt er stolz. "Man muss weiter gehen und nicht zurück schauen", erklärt Hrusa sein Engagement auf historisch nicht unbelastetem Terrain. Neid oder Hass sind ihm fremd. "Ich mach' das hier für alle Leute." Ab und zu sei es zwar "ein bisschen stressig", aber Ples sei für ihn eine Art Entspannung zur knallharten Speditionsbranche. (Seite 48/49)

Spurensuche in der alten Heimat

Ples. (ihl) Der frühere Ort Ples (Plöß), von dem noch ein einziges Haus geblieben ist, ist eine Wüstung. So werden Siedlungen bezeichnet, die in der Vergangenheit aufgegeben wurden, an die aber noch Urkunden, Flurnamen, Reste im Boden, Ruinen oder örtliche mündliche Überlieferungen erinnern. Ples wurde im Jahre 1606 erstmals genannt. In früherer Zeit wurden dort Paternosterkugeln für Rosenkränze hergestellt. Später, bis Ende der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts, war das Straßendorf ein beliebter Ausflugsort mit Kirche, Schule - auch eine tschechische - , Bäcker, Metzger und drei Gasthäusern. Es ist eines der größten verschwundenen Dörfer im Sperrgebiet. Zur ehemaligen Gemeinde Plöß gehörte unter anderem das nicht mehr auffindbare Wenzelsdorf.Der Verein "Heimatgemeinde Plöß" begab sich gleich nach dem Zusammenbruch des Ostblocks im Niemandsland auf Spurensuche. Die ehemaligen Plößer stießen auf Mauerreste, umgefallene Grabsteine und das vor sich hin verfallende Rösslerhaus. Mehr ist nicht geblieben, alles andere hatte sich die Natur, jahrzehntelang ungestört, zurückerobert. Der Friedhof wurde von den Vereinsmitgliedern mit viel Arbeit wieder instandgesetzt.Kurz notiertDorffest in einem "Nicht-Dorf"Ples. (ihl) Ein Dorffest wird am heutigen Samstag, 24. Juni, in Ples gefeiert. Die Gäste unterhält ab 16 Uhr Blasmusik aus Schönsee. Um 20 Uhr beginnt eine Andacht an der Kapelle auf dem Platz der ehemaligen Dorfkirche.