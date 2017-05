Vermischtes Schönsee

31.05.2017

89

0 31.05.201789

Schwandorf/Schönsee. Der Kreisverband des Bayerischen Bauernverbandes möchte zeigen, dass ein neuer Milchviehstall das Tierwohl verbessert. Er veranstaltet deshalb am 5. Juni einen Tag der offenen Tür auf dem Hof der Landwirtsfamilie Braun in Gaisthal bei Schönsee. Am Pfingstmontag zwischen 10 und 16 Uhr ist der neue Laufstall in der Schönthanner Straße zu besichtigen. Die Zufahrt ist nur über Gaisthal in Richtung Schönthan möglich, ausreichend Parkplätze sind vorhanden.

Der landwirtschaftliche Betrieb der Familie Braun ist bereits seit Generationen in Gaisthal bei Schönsee ansässig. 2015 übernahm Sohn Christian Braun den Betrieb und setzte weiter auf die Milchviehhaltung. Zur Verbesserung des Tierwohls und der Arbeitswirtschaft begann er mit dem Neubau eines Laufstalles neben der bereits 2009 erbauten Biogasanlage. Damit kann zukünftig aus der anfallenden Gülle Biogas und daraus Strom erzeugt werden. Die Gülle wird dabei zu einem verträglichen und wertvollen Pflanzendünger veredelt.In die Planungen für den Stallbau sind zahlreiche Überlegungen eingeflossen, um den Kühen ein hohes Maß an Komfort bieten zu können. Zusammen mit der großzügig bemessenen Stallhülle für 70 Milchkühe wurde ein Laufhof realisiert, um den Kühen Zugang zum Außenklima zu ermöglichen. Beim Stallbau kamen bekannte Fachfirmen und auch regionale Unternehmen zum Zug. Ein besonderes Highlight ist das automatische Melksystem, das den Kühen die Wahl der Melkzeit selbst überlässt. Mit modernster Technik wird hier ein entspanntes und hygienisches Melken gewährleistet. Die vorhandenen elektronischen Sensoren ermöglichen zudem die Gesundheitsüberwachung der Herde per Computer. Zur modernen Ausstattung gehört auch ein eigenes Lichtmanagement, um so den Bedürfnissen der Rinder bestmöglich Rechnung tragen zu können. Für das Abkalben der Kühe ist eine großräumige Strohbucht integriert, was ein artgerechtes Abkalben ermöglicht. Der Stall ist noch nicht bezogen, deshalb können alle Besucher direkt den Laufstall, die Melktechnik und weitere Details besichtigen. Die Bau ausführenden Firmen stehen Rede und Antwort. Informationen bietet auch der Bayerische Bauernverband. Für das leibliche Wohl ist mit Bratwürsten, Steaks sowie Kaffee und Kuchen von örtlichen Vereinen gesorgt.