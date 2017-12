Vermischtes Schönsee

10.12.2017

30

0 10.12.201730

Der vom Bezirk Oberpfalz dem SC Weiding im November verliehene Inklusionspreis beflügelt den Sportverein, sein soziales Engagement für Behinderte auszubauen. Im Mittelpunkt steht das langjährige, seit drei Jahren auch grenzüberschreitend ausgerichtete "Integrative Sportfest".

Vor zehn Jahren gestartet

42 Mitarbeiter

Auch im kommenden Jahr, am 16. Juni, wird es wieder mehrere hundert Menschen mit Handicap aus Bayern und Tschechien im sportlichen Wettstreit ohne Leistungsdruck vereinen. Zum Nikolaus machten die Sportler den Behinderten in der Fuchsenschleife eine Riesenfreude mit einem Tischkicker.2007 haben der SC Weiding und das von Dr. Loew Soziale Dienstleistungen in der Gemeinde Weiding betriebene Haus Fuchsenschleife das erste "Integrative Sportfest" mit 40 Teilnehmern auf die Beine gestellt. Dank des guten Drahts zwischen Heimleiterin Petra Spachtholz, Vorstand und Mitgliedern des Weidinger Sportvereins entwickelte sich das kleine Fest der Anfangsjahre zu einem überregional und grenzüberschreitend beachtlichen Beitrag zur Integration Behinderter mit über 250 Teilnehmern in diesem Jahr.Der Auszeichnung des Bezirks ging bereits im Juni die Auswahl als Projekt des Monats seitens des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds als Förderpartner voraus. Letzte Woche überbrachten Josef Hellerbrand und Engelbert Horn, erster und zweiter Vorstand des SC Weiding, zusammen mit Schriftführer Richard Scheiterer und Koordinator Erich Schlicker einen Tischkicker und einen Fußball als Nikolausgeschenk für die Bewohner der Fuchsenschleife.An Heimleiterin Petra Spachtholz und Sportbeauftragte Anna Bartek gerichtet, nannte Engelbert Horn den Beweggrund für das Geschenk: "Uns liegt es am Herzen, etwas Gutes zu tun, damit die Bewohner ihren Alltag abwechslungsreicher gestalten können." Josef Hellerbrand ergänzte, dass es dem SC Weiding mit dem Preisgeld des Bezirks leicht fiel, den Behinderten in der Gemeinde eine kleine Freude zu bereiten.Beim Eröffnungspiel war Peter, Michael, Kurt, Siegi und Schewan als "Fuchsenschleif-Auswahl" die Freude anzumerken, den Ball ins Tor zu schießen. In der Einrichtung sind 22 und in den zwei Außenwohngruppen in Weiding 12 Frauen und Männer mit Handicap untergebracht, rund um die Uhr von 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Dr. Loew Soziale Dienstleistungen betreut, eine Reihe davon in Teilzeit.Das idyllische Gelände im Frauenthal mitten im Wald hat das Unternehmen mit Sitz in Wernberg-Köblitz vor vielen Jahren erworben. Die hier leben finden Beschäftigung in der Baumschule, beim Heilpädagogischen Reiten, als Pferdepfleger oder in der Landschaftspflege.