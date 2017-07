Vermischtes Schönsee

21.07.2017

Schwimmende Ballons, renommierte Bands und ein brillantes Feuerwerk haben den guten Ruf des Seefests begründet. Am Sonntag, 30. Juli, tritt die Stadt an, um diesen Ruf zu festigen.

Mit "Blechlawine"

Bürgerfest am Vortag

Das Seefest gehört wohl zu den stimmungsvollsten Sommerfesten in Ostbayern. Tausende Besucher werden dazu in der Grenzstadt erwartet. Musik verschiedener Stilrichtungen gibt es auf sieben Bühnen, und Biergärten sind an jeder Ecke zu finden. Kulinarisches Angebot und Begleitprogramm lassen keine Wünsche offen.Bereits um 10 Uhr öffnet der Trödel- und Handwerkermarkt auf dem Seefest-Areal zwischen Hahnenweiher und Wasserrad. Wenn um 13 Uhr das Seefest offiziell beginnt, erwartet eine böhmische Musikkapelle die ersten Besucher auf der Bühne am Nordufer der Ascha. Für die Kinder beginnt der Spaß an diesem Nachmittag ab 14 Uhr, wenn sie sich in der Hüpfburg oder in Schwimmballons austoben können und mit dem Karussell oder der Eisenbahn fahren.Die Musikanten der "Blechlawine Weiding" stehen ab 14.30 Uhr auf der Brücke beim Rathaus auf der Bühne. Die Blaskapelle Weiding beginnt mit ihrem Programm ab 15 Uhr auf der Bühne am Südufer des Hahnenweihers und die Band "Freistaat live" um 16 Uhr beim Gerätehaus der Feuerwehr. Die Musikanten der Grenzlandblaskapelle Dietersdorf packen ebenfalls um 16 Uhr ihre Instrumente auf der kleinen Seebühne am Nordufer aus. Die Band "D'Rebelln" beginnen ihr Unterhaltungsprogramm ab 17 Uhr am Nordufer der Ascha. Eine Tanzgruppe aus Oberviechtach bringt Abwechslung ins Programm mit ihren Auftritten um 17 Uhr beim Wasserrad und eine Stunde später auf der Bühne beim Centrum Bavaria Bohemia.Ab 18 Uhr geht es dann richtig rund: Im Hahnenweiher beginnt das Fischerstechen (vorab dazu Anmeldungen bei der Seefestorganisation unter Telefon 09674/921214). Mit DJ Heini startet die Open-Air-Disco beim Wasserrad, verschiedene Bars auf dem Seefestgelände öffnen, und die Trommler der Gruppe "Sarara" ziehen durch die Biergärten. Ab 19 Uhr setzen die "Stoapfälzer Spitzbuam" (Bühne beim Rathaus), die Band "Roadhouze" (große Seebühne) und die Classic-Rock-Band "Rockimpact" (Bühne beim CeBB) das musikalische Intermezzo fort.Die Mitglieder von "Burning Devils", einer Tanzgruppe aus Kareth-Lappersdorf, haben um 20 Uhr ihren ersten Auftritt beim Wasserrad und später (21 Uhr) beim CeBB.Das Finale des Abendprogramms bestreiten um 22 Uhr die Sänger von "Free Vocals" aus Regensburg auf der Insel, anschließend wird das Brillantfeuerwerk wieder Tausende Besucher begeistern. Wer sich nach dem Feuerwerk noch nicht verabschieden möchte, kann bis Mitternacht zur Musik auf der Bühne beim Rathaus und beim CeBB oder bei der Open-Air-Disco am Wasserrad das Seefest ausklingen lassen.Bereits tags zuvor, am Samstag, 29. Juli, lädt die Stadt zum Bürgerfest auf der Brücke beim Rathaus ein. Die Grenzlandblaskapelle Dietersdorf sorgt ab 19 Uhr für die musikalische Unterhaltung, die Volkstanzgruppe Schönsee ist wieder mit von der Partie. Auf der großen Seebühne gibt es an diesem Abend Musik von der Band "O.B.T.".