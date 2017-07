Vermischtes Schönsee

19.07.2017

Mit der Aussetzung des Allerheiligsten, einer Anbetung und einem Gottesdienst feierten die Gläubigen am Namenstag des Heiligen Alexius den Gelöbnistag. Dieser ist unter anderem Schutzpatron gegen Blitz und Unwetter. Nach einer Prozession in die 14-Nothelfer-Kapelle rief Pfarrer Wolfgang Dietz ins Bewusstsein, um den Segen Gottes über Felder und Fluren zu bitten. Dies war fester Bestandteil des Lebens in früheren Zeiten. Wissenschaft und Technik bestimmten heute die Welt, und für so manche Menschen auch die Natur. Wachstum und Reifen in der Natur, ebenso das Gelingen der Arbeit, stünden aber nicht in der Verfügbarkeit des Menschen. Vielfach sei aber das Bewusstsein darüber verloren gegangen. Bei der Prozession und beim Gottesdienst seien die Gläubigen heute zusammen gekommen, die Bitte um Verschonung vor Unwetter und Naturkatastrophen vertrauensvoll vor Gott zu bringen, so der Geistliche.

Nach einem Gebet, der Allerheiligen-Litanei und dem "Großer Gott, wir loben Dich" kehrten die Teilnehmer an der Prozession in die Pfarrkirche zurück. Auch dort erinnerte der Pfarrer an den Heiligen Alexius, der im 5. Jahrhundert lebte.Der feierliche Gottesdienst wurde vom Kirchenchor unter Leitung von Andreas Wirnshofer und Martin Ebenhöch an der Orgel musikalisch begleitet.