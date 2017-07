Vermischtes Schönsee

31.07.2017

58

0 31.07.201758

Musik auf sieben Bühnen vom Hahnenweiher bis zum Wasserrad, schwimmende Fackeln und ein fulminantes Feuerwerk - das Seefest bewies sich wieder als besonderes Event. Und nicht nur auf der Straße rollte eine Blechlawine.

"Blechlawine", "d'Rebelln"

Tanzgarden, Fischerstechen

Den letzten Sonntag im Juli hatten sich wieder Tausende für einen Besuch beim Seefest vorgemerkt. Schon am Vormittag schlenderten viele, die Interesse an Handwerkskunst und allerhand Krims-Krams vom Trödelmarkt haben, auf dem Gelände zwischen den "Drei Seerosen" und dem Wasserrad. Musikanten aus Böhmen eröffneten auf der Bühne am Nordufer der Ascha musikalisch das umfangreiche Programm, in das die "Blechlawine" mit einstieg. Je später der Nachmittag, umso mehr tönte es dann von den aufgebauten Bühnen.Jede Geschmacksrichtung an Musik war geboten, von der Open-Air-Disco mit einem DJ bis zu den Blaskapellen, den Bands "Road-Houze", "Rockimpact", oder "Freistaat Live". Fetzig zeigten sich die "Stoapfälzer Spitzbuam" und "d'Rebelln". Zum Brotzeitmachen hatten die Besucher buchstäblich die Qual der Wahl, denn das Angebot von Schmankerln und Speisen reichte vom Tomatenbrot bis Spezialitäten vom Balkan. Viele nutzten den Nachmittag zum Kaffeeklatsch bei Kuchen und Torte, genüsslich waren dazu auch wieder die Schokospieße.Abwechslung boten im Programm die Tanzgruppen aus Oberviechtach und Kareth-Lappersdorf. Stelzengeher und die Trommler zogen besondere Aufmerksamkeit auf sich. Wer sich vom Trubel eine kurze Auszeit nehmen wollte, machte einen Abstecher in die "Chill-Out-Lounge". Beim Fischerstechen blieb es nicht aus, dass die Verlierer buchstäblich Baden gingen.Bei Einbruch der Dunkelheit brachten die vielen Lichter im und rund um den Hahnenweiher und entlang des Kurparks eine besondere Stimmung auf. Ein kurzer Regenschauer kühlte zwar ab, die Begeisterung konnte dieser aber nicht trüben. "Schönsee grüßt seine Gäste" - mit diesem Gruß hieß nicht nur Bürgermeisterin Birgit Höcherl die Besucher willkommen, auch ein Kahn zog mit diesem Schriftzug seine Runden am Wasser. Zum Finale des Abends standen die Sänger des a-cappella-Ensembles "Free Vocals" auf der Insel. Das große Brillant-Feuerwerk setzte wieder den Höhepunkt an den Schluss des Programms. Wer aber vom Seefest noch nicht genug hatte, vergnügte sich bis Mitternacht bei den "Stoapfälzer Spitzbuam" oder der Open-Air-Disco.