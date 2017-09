Vermischtes Schönsee

19.09.2017

Die Blaskapellen aus Dietersdorf, Weiding und Stadlern, die "Drei Z's", die Volkstanzgruppe, die Stammtischmusikanten, der Gesangverein und die Dietersdorfer Altmusikanten - seit Anfang Juni unterhielten diese Gruppen, abwechselnd am Sonntagvormittag oder dazwischen an zwei Donnerstagabenden - bei den Kurkonzerten die Besucher. Zum Finale gab es auf der Seebühne am Hahnenweiher einen Auftritt der Stammtischmusikanten. An den dunklen Wolken am Himmel störten sich weder Interpreten noch Gäste. Denn mit dem obligatorischen "Stammtischmarsch" legten die Musiker los und ließen gleich darauf die Gablonzer Perlen funkeln. Die Ellwangen-Polka, komponiert von dem in Südböhmen geborenen Ladislav Kubes, gehörte wie die "Lottchen-Polka" auch diesmal zu den Melodien am Sonntagvormittag. Gekonnt, und immer gewürzt mit einer Prise Humor, führte Andreas Ebnet durch das Programm und bereicherte mit Geschichten aus seinem Heimatbuch die kurzweilige Stunde, in der die Besucher, unter ihnen Bürgermeisterin Birgit Höcherl, gerne zuhörten. Bild: mmj