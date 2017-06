Vermischtes Schönsee

11.06.2017

11.06.2017

Die Unterstützung darf nicht nachlassen. Noch immer herrscht in Krankenhäusern, Sozialstationen und Kinderheimen der Ukraine ein Mangel am Notwendigsten. Diese Woche ist eine Hilfslieferung aus der Oberpfalz unterwegs. Und im Herbst wird die "Humanitäre Hilfe für die Ukraine in Bayern" noch einmal aktiv.

Lkw und Kleinbus

Soldatenfriedhof

Schönsee/Oberviechtach. (frd) Der Verein "Humanitäre Hilfe für die Ukraine in Bayern" ist derzeit wieder in der Ukraine unterwegs und plant im September noch eine zweite Fahrt nach Rivne. Am Donnerstag wurden die Hilfsgüter vor der Lagerhalle in Schönsee verladen. Die Halle wird von der Firma Irlbacher Blickpunkt Glas zur Verfügung gestellt.Der Lastwagen einer Spedition - die Kosten dafür trägt die Ukrainehilfe - machte sich noch am Donnerstag auf den Weg gen Osten. Einen Tag später setzte sich das Helferteam mit einem Kleinbus in Marsch, da am Montag die Hilfsgüter in Rivne verteilt werden. Immerhin zwölf Tonnen Hilfsgüter mussten in der richtigen Reihenfolge verladen werden, da zunächst das Zentralkrankenhaus in Rivne angefahren wird.Die Klinik wird mit OP-Tischen, mehreren Medizinkühlschränken, sechs Sauerstoffgeräten und vielen weiteren hochwertigen Klinikgeräten und einer großen Menge an Verbandsmaterial beliefert. Der nächste Abladeort wird heute eine Sozialstation sein, die vornehmlich Rollstühle, Rollatoren und Krankenbetten erhält, die dort dringend gebraucht werden.Im Laufe ihres Aufenthalts wird die Delegation wieder vom dortigen Bürgermeister empfangen und dabei dem Verein für die dringend benötigte Hilfe über Jahrzehnte hinweg gedankt. Da eine dem Verein nahestehende Freundin kürzlich in Rivne verstorben ist, wird auch deren Grab besucht. Im Programmablauf ist wie immer auch ein Besuch des Soldatenfriedhofs in Broniki geplant.Weitere Treffen mit guten Bekannten werden erfolgen, bis am Mittwoch wieder die Rückfahrt angetreten wird. Die Teilnehmer an der Exkursion werden am Freitag wieder in der Oberpfalz erwartet.