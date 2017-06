Trotz Regen ging die Sonne auf

Vermischtes Schönsee

09.06.2017

(mmj) Regenschirme und Bayerisch-Böhmische Blasmusik dominierten zum Auftakt der diesjährigen Kurkonzertsaison auf der großen Seebühne am Hahnenweiher. Für die Besucher, unter ihnen Bürgermeisterin Birgit Höcherl und eine Urlaubergruppe aus Geiselwind, war das aber kein Hindernis, den Musikanten zuzuhören. Die Unterfranken waren am Tag zuvor in der Bügellohe unterwegs und von der dort gespielten Szene über das frühere Leben beeindruckt. Die Grenzlandblaskapelle Dietersdorf unter Leitung von Markus Bayer verstand es am späten Sonntagvormittag mit ihren Melodien die Regentropfen vergessen zu lassen. Da probierten sogar einige Zuhörer das Schunkeln zum Mondschein an der Eger, oder sangen mit, wenn hinter der Frage an die Allerliebste, ob sie Knödel kochen kann, ein Heiratsantrag steckt. Gut meinten es die Musikanten mit dem Marsch der aufgehenden Sonne, aber an diesem Vormittag waren die Wolken über den Hahnenweiher doch stärker. Norbert Reindl, Martin Dietl und Markus Bayer erhielten für ihren Gesang, begleitet von Philipp Bauriedl auf der Knopfharmonika, viel Beifall, mit dem sie von ihrem Aufenthalt und dem Essen in einem Fastfood-Restaurant berichteten. Es war wieder ein gelungener Start in den Konzertreigen, der am Sonntag, 11. Juni, 11 Uhr, mit der Blaskapelle Weiding fortgesetzt wird. Bild: mmj