Vermischtes Schönsee

05.04.2018

Ob Crashkurs oder Konzert - das Freizeitangebot in Schönsee ist enorm. Das wird bei der Terminabsprache der Vereine deutlich. Auch die "Nature Community" bringt sich mit ein.

Vereinsjubiläum, Musikantenstammtisch, Freilichtspiel, Konzert, Kirche und Kultur: Für Abwechslung ist gesorgt. Bürgermeisterin Birgit Höcherl wurde beim Treffen mit Vereinsvertretern und Koordinatorin Magdalena Knott ein gut gefüllter Terminkalender präsentiert. Höcherl dankte allen, die sich für dieses Programm engagieren.April: Heute, 6. April, Eröffnung Jubiläumsschießen, Schützenverein 1893/Schützenstadl; 6./7.: Workshop/Nature Community; 7.: Musikantenstammtisch/Lindauer Wirt; 7./8.: Crashkurs Tschechisch für Anfänger/CeBB; Jubiläumsschießen/Schützenstadl, 8.: Workshop/Nature Community; 11.: Computerkurs, Verein Nachbarschaftshilfe/Schule; Generalversammlung Verein "Zukunft in Würde"/Pizzeria La Strada; 13.: Jubiläumsschießen/Schützenstadl; 18.: Computerkurs, Verein "Nachbarschaftshilfe"/Schule; Generalversammlung GOV Dietersdorf/Gasthaus Waldblick; 19.: Lesung mit Bernhard Setzwein/CeBB; 20.: Jahreshauptversammlung Förderverein Rotes Kreuz/Gasthof Haberl; 20. bis 22.: Kennenlern-Wochenende/Workshop Nature Community; 22.: "Tag der Ehejubilare", Pfarrei Schönsee/Pfarrkirche; 25.: Computerkurs, Verein "Nachbarschaftshilfe"/Schule; 28.: Kulturtour nach Klatovy/CeBB; Kleidersammlung/Kolping; Aktion "Saubere Landschaft", Treffpunkt Bauhof; 29.: Mountainbiketour/WSV; Chor- und Orgelkonzert/Förderverein für Kirchenmusik/Pfarrkirche; 30.: Maibaumaufstellen in Schönsee.Mai: 1.: Maibaumaufstellen in Gaisthal/Dietersdorf; 2.: Computerkurs, Verein "Nachbarschaftshilfe"/Schule; Deutsch - Tschechischer Stammtisch/Pizzeria La Strada; 4. bis 6.: Workshop"/Nature Community; 5.: Musikantenstammtisch/Gasthof "Drei Seerosen"; 6.: Erstkommunion, Pfarrei/Pfarrkirche; 7.: Bittgang nach Dietersdorf mit Gottesdienst/Pfarrei; 10.: Maiandacht in Laub/Kolping; 12./13.: Crashkurs Tschechisch/CeBB; 11. bis 13.: Workshop/Nature Community; 16.: Maiandacht Pfarrkirche/Frauenbund; 21.: Maiandacht am Polstermarterl/OWV; 23.: Kolping-Bayern-Radtour Ankunft in Schönsee; 27.: Verkaufsoffener Sonntag; 28. bis 3. Juni: Klöppeln aktiv; 30.: Birkenaktion/Kolping; Blumensammeln/Frauenbund; 31.: Fronleichnam; 31. bis 3. Juni: Sommer Kultur-Tour/CeBB.Juni: 1. bis 4.: Workshop/Nature Community; 2.: Abholung Fronleichnamsbirken/Kolping; Musikantenstammtisch/Grenzwirtshaus "Gerstmeier"; 3.: 125-jähriges Jubiläum Schützenverein 1893; 6.: Deutsch-tschechischer Stammtisch/"La Strada"; 9.: Motorradtreffen Dietersdorf/ Motorradfreunde; 10.: Jubiläum 40 Jahre OGV Gaisthal/Rackenthal; 13.: Kreativkurs mit Naturmaterialien/Frauenbund; 13. bis 17.: Workshop/Nature Community; 16.: Sommernachtsfest/Grenzland-Blaskapelle Dietersdorf; 17.: Fußwallfahrt nach Pleystein/Kolping; 22.: Johannisfeuer, Kolping/Schulsportplatz; 22. bis 24: Kennenlern-Wochenende/Nature Community; 23.: Kulturtour "Bierreise" mit Lesung/CeBB; Vereinsausflug/OGV Schönsee; Johannislauf WSV/Festplatz; 28.: Sommerausstellung "Barockschätze"/CeBB; 29.: Johannisfeuer, Burschenverein/Gradlhöhe Dietersdorf; 29. bis 1. Juli: Workshop/Nature Community; 30.: Bayerisch-böhmisches Freundschaftsfest/CeBB.Juli: 1.: Mostfest OGV/Festplatz; 4.: Deutsch-tschechischer Stammtisch/Rybnik; 7.: Kulturausflug/Frauenbund; Musikantenstammtisch/Gasthaus Knott, Charlottenthal; 7./13./14.: Freilichtspiel "Irrlichter", Pascherverein/Eulenberg; 14.: Jubiläum "25 Jahre Jägerhof"; 15.: Kulturtour "Historisches Tachov" mit Barock-Konzert/Wallfahrtskirche Stadlern; Verkaufsoffener Sonntag; 17.: Alexi- Gelöbnistag/Pfarrei; 21.: Chorkonzert, Gesangverein/Schulaula; 28.: Bürgerfest; 29.: Seefest.August: 1.: Deutsch-tschechischer Stammtisch/Pizzeria "La Strada"; 3./4.: Freilichtspiel "Pascher - die Nacht der langen Schatten", Pascherverein/Eulenberg; 10.: Musikfestival "Endstation" in Gaisthal, KLJB Gaisthal/Weiding; 15.: Fußwallfahrt/Pferdewallfahrt nach Stadlern; 19.: Familienradtour/Kolping; 21: Fotoausstellung/CeBB.September: 1.: Musikantenstammtisch/Lindauer Wirt; 1. bis 6.: Kulturtour (Radtour)/CeBB; 5.: Deutsch-tschechischer Stammtisch/Rybnik; 20.: Ausstellung/CeBB; 22./23.: Ausflug Pascherverein; Crashkurs Tschechisch für Anfänger/CeBB.Oktober: 6.: Kleidersammlung/Kolping; Musikantenstammtisch; 7.: Verkaufsoffener Sonntag; 10.: Deutsch - Tschechischer Stammtisch/Pizzeria "La Strada"; 13./14.: Crashkurs Tschechisch/CeBB; 21.: Kirchenkonzert/Förderverein für Kirchenmusik. Damit der Veranstaltungskalender stets auf dem aktuellsten Stand ist, bitten Bürgermeisterin Höcherl und Terminkoordinatorin Knott, Vereinstermine in der VG zu melden.