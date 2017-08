Vom Wachel zum Mähdrescher

Vermischtes Schönsee

10.08.2017

11

10.08.2017

Noch vor einem halben Jahrhundert war die Landschaft von der überwiegenden Bewirtschaftung durch die Landwirte mit Getreide geprägt. Überwiegend Roggen, aber auch Hafer, Weizen und Gerste wurden angebaut. Die hellgelbe Färbung zeigt die Reife an.

Mähmaschinen

Rasante Technik

Schönsee/Weiding. Zwischen den Getreidefeldern waren einige Kartoffel- und Rübenäcker. Dies alles brachte viel Handarbeit und den Einsatz von Tieren und oft primitiven Maschinen und Gerätschaften mit sich. Bei dieser Erntearbeit kam beim Getreide manuell die Sense, der so genannte Wachel, zum Einsatz, die mit einem bügelartigen Aufsatz die Halme an die noch stehenden anlehnte und dort meist von Frauen zu Garben geformt wurden.Und anschließend mit einem, ebenfalls aus Halmen bestehenden Band, gebunden wurden. Doch es kamen auch sogenannte Mähmaschinen zum Einsatz, von denen Garben geformt wurden, die anschließend zur Trocknung aufgestellt wurden.In langen geordneten Reihen aufgestellt, wurden sie nach dem Trocknen in die Scheune gebracht, wo sie später, meist im Winter, auf der Tenne mit Dreschflegeln im Takt von den Körnern getrennt wurden. Überwiegend aber mit großen Dreschmaschinen, die von Hof zu Hof transportiert wurden. Dies teilweise mit dem Einsatz von Dampfmaschinen, bevor die Elektrizität auch auf den Bauernhöfen zum Einsatz kam.Es gab, was die Getreideernte anbelangt, enormen technischen Fortschritt. Der Mähmaschine, später mit Ablegevorrichtungen mit Hand und richtigen Flügeln, folgten die Bindemäher, von denen die Garben mit Sisalbändern gebunden und zum Aufstellen der Getreidemandeln abgelegt wurden. Sie prägten die Landschaft zur Erntezeit statt der heutigen dominierenden Maisfelder.Schließlich folgten die Mähdrescher, die das Getreide in Tanks sammeln, um auf speziellen Fahrzeugen abtransportiert zu werden, während die Halme in großen Bündeln oder Rollen auf dem Feld bleiben und separat abgefahren werden. Dass damit der technische Fortschritt in der Getreideernte abgeschlossen ist, ist anzunehmen.Wurde beim Aufkommen der Mähdrescher doch scherzhaft erwähnt, dass nur noch ein "Mähdreschmüllerbäcker" folgen könnte.