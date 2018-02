Für Energieeffizienz: Ministerin Zypries übergibt Urkunde an "Irlbacher Blickpunkt Glas"

23.02.2018

Berlin/Schönsee. Die bundesweite "Exzellenzinitiative Klimaschutz-Unternehmen" hat vier neue Mitglieder, darunter die Irlbacher Blickpunkt Glas GmbH aus Schönsee, aufgenommen. Die Unternehmen wurden aufgrund ihrer besonderen Leistungen für Klimaschutz und Energieeinsparung als Vorreiter gewürdigt. Sie erhielten in Berlin von Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries ihre Urkunden.

Zypries betonte bei der Preisverleihung: "Unsere Wirtschaft braucht Unternehmen, die zeigen, dass wirtschaftlicher Erfolg und Klimaschutz kein Widerspruch sind. Die Klimaschutz-Unternehmen sind Vorbilder für andere Unternehmen und zeigen innovative Beispiele des Energiesparens auf. Ich wünsche mir, dass weitere Unternehmen diesem Beispiel folgen."Irlbacher Blickpunkt Glas hat bereits seit 1992 in zahlreiche Wärmerückgewinnungsanlagen investiert, um Energie aus den Verarbeitungsprozessen zu nutzen. Für die Heizung und Kühlung des Werkes setzt man bei Irlbacher auf Geothermie. Zudem wird durch eine firmeneigene Wasseraufbereitungsanlage Abwasser vermieden und gleichzeitig die Wärme des Kühlwassers mit einer Wärmepumpe wieder rückgewonnen. Aktuell hat Irlbacher zwei besonders ambitionierte Projekte in der Umsetzung: Im Kernprozess der Glasbearbeitung und -veredelung wird von Wasserstrahlbearbeitung auf eine weitaus energieeffizientere Technologie umgestellt, womit 116 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden. Die Installation einer zentralen Unterdruckversorgung (Vakuum) spart jährlich knapp 70 Tonnen Kohlendioxid ein.Irlbacher hat sich erfolgreich dafür eingesetzt, ans Erdgasnetz angeschlossen zu werden, wodurch erhebliche Energieeinsparungen möglich werden. Mehrere Blockheizkraftwerke einer Werkhallen übergreifenden hocheffizienten Energiezentrale sind in Planung und werden nach der Inbetriebnahme mehr als 2000 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen.