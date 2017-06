Wirtschaft Schönsee

12.06.2017

19

0 12.06.201719

(mmj) Für rund 950 Haushalte geht es künftig auf der Datenautobahn schneller. Dazu ist das neue Glasfasernetz so leistungsstark, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich ist. "Zur Infrastruktur einer Kommune gehört auch schnelles Internet", so Bürgermeisterin Birgit Höcherl beim symbolischen Knopfdruck nach der Fertigstellung des Glasfasernetzes.

Die neue Technik mache, ob am häuslichen Computer oder das Arbeiten mit den Rechnern am Arbeitsplatz noch attraktiver, so Höcherl weiter, und dankte der Telekom für die Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten. Für Enrico Delfino "habe sich das Warten der Internetnutzer gelohnt, die schnellen Anschlüsse seien jetzt buchbar". Der Regiomanager der Telekom sieht im hohen Tempo im Internet nicht nur für die Stadt, sondern für jede einzelne Immobilie einen Standortvorteil.Damit der schnelle Anschluss auch genutzt werden kann, ist ein neuer Vertrag mit der Telekom erforderlich. Umfassende Beratung und Information gibt es dazu vom Kundenservice und in den Beratungsstellen. Hauseigentümer, bei denen das Glasfasernetz bis in die Gebäude verlegt sind, müssen sich aber mit der Möglichkeit der Nutzung noch einige Wochen gedulden.