07.12.2017

Über 600 Beschäftigte zählt Irlbacher Blickpunkt Glas, 36 von ihnen arbeiten seit 10, 20, 25 oder 40 Jahren im Betrieb mit. Für fünf Mitarbeiter ist der Abschied aus dem Berufsleben gekommen. Das Unternehmen würdigt den Einsatz und die Treue.

Erfolg kein Selbstläufer

Jahrzehnte des Wandels

Auszeichnung und Abschied 40 Jahre: Heinrich Treiber; 25 Jahre: Monika Rosenmüller; 20 Jahre: Stefanie Bauer, Jiri März, Maria Rauch, Barbara Scheuer, Brigitte Schneider, Vera Schwarz, Norbert Sturm, Hans-Jürgen Voith.



10 Jahre: Pavel Andrlik, Helma Bauer, Andreas Berger, Maria Bodensteiner, Josef Eichstetter, Monika Eichstetter, Ramona Hammerer, Anja Hartung, Gerda Högerl, Kerstin Hummer, Martin Lechner, Ricardo Lewald, Ulrike Meier, Jens Mose, Ivana Patocka, Jaromir Patocka, Daniela Prunhuber, Ivonne Rossa, Franz Rötzer, Siegfried Rupp, Maria Schäffer, Alexander Seibel, Andreas Weigl, Fabian Wild, Doris Wilfert, Bastian Schürmann.



Ausgeschieden: Willibald Irlbacher, Georg Reiml, Roswitha Schöberl, Hans Schwägerl, Heinrich Treiber.

Bei einer Feierstunde in der Betriebskantine freute sich Seniorchef Josef Irlbacher, dass sich auch heuer wieder eine große Zahl Beschäftigter in die Liste langjähriger Mitarbeiter eintragen kann. Für deren Treue dankte er auch mit Glückwünschen namens seiner Familie.Die Stärke der deutschen Wirtschaft mit ihren vollen Auftragsbüchern, so der Unternehmer, sei allgemein bekannt. Auch für Irlbacher Blickpunkt Glas gehe 2017 wieder als ein hervorragendes Jahr in die Bilanzbücher ein. Allerdings sei der Erfolg kein Selbstläufer. Die Vielfalt der Verarbeitung von Glas zu den verschiedensten Produkten bringe täglich Herausforderungen an die entsprechenden Arbeitsplätze. Verschiedene Projekte, im Werk und in der kaufmännischen Abteilung wurden im nun zu Ende gehenden Jahr umgesetzt. Mit weiteren Betriebsstätten sei die Unternehmensgruppe für den neuen Jahreskreis und die Anforderungen der Zukunft bestens gerüstet. Mit einem Extralob an alle würdigte Josef Irlbacher die Freundlichkeit der Betriebsangehörigen, die ihm auch immer wieder von Besuchern externer Unternehmen bestätigt werde. An die Jubilare, die 10 und 20 Jahre im Betrieb tätig sind, überreichten Josef Irlbacher und seine Söhne, die Geschäftsführer Günther und Stephan, vorbereitete Urkunden. Sie sprachen allen Dank und Anerkennung aus.Manuel Lischka, IHK-Geschäftsführer im Landkreis Schwandorf, gratulierte den Betriebsjubilaren in Namen der Industrie- und Handelskammer Regensburg für Oberpfalz und Kelheim. Gerade in der heutigen, von Veränderungen und Schnelllebigkeit geprägten Zeit sei es ein besonderes Ereignis, wenn Mitarbeiter ihrem Betrieb lange Jahre die Treue halten. Für mittelständische Unternehmer seien engagierte Mitarbeiter der wichtigste Erfolgsfaktor.Mit dieser Ehrung zeige die Familie Irlbacher ein besonders Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung vieler Jahre guter und erfolgreicher Zusammenarbeit, die auch die Qualität des Betriebes unterstreiche. Für eine Betriebszugehörigkeit von 25 Jahren würdigte Lischka Monika Rosenmüller, und für 40 Jahre bei Irlbacher Blickpunkt Glas erhielt Heinrich Treiber für 40 Jahre eine Urkunde der IHK. Beiden galten Dank und Anerkennung der Unternehmensleitung.Aufgrund der langen Zusammenarbeit mit Heinrich Treiber erinnerte Josef Irlbacher im Dialog mit dem Meister im Glashandwerk an die betrieblichen Veränderungen während der vergangenen vier Jahrzehnte. Die damals übliche Situation an den Arbeitsplätzen und die technische Ausstattung könne man sich in der heutigen Zeit gar nicht mehr vorstellen. Anerkennung und Dank gab es auch für fünf Betriebsangehörige, die durch die Geschäftsleitung aus dem Berufsleben verabschiedet wurden. Bei einem gemeinsamen Abendessen gab es für alle ausreichend Möglichkeit, nicht nur an Anekdoten aus dem Berufsleben zu erinnern.