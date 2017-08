Wirtschaft Schönsee

08.08.2017

19

0 08.08.201719

Sein Vater war Metzger, genauso wie sein Großvater. So ist Hans Kuttner das Fleischerhandwerk praktisch in die Wiege gelegt. Seine Familie und die Betriebsangehörigen können jetzt das 60-jährige Bestehen der Metzgerei feiern.

Ein Schwein wöchentlich

Harte Zeiten

Der Vater des jetzigen Betriebsinhabers, Hans Kuttner sen., betrieb schon vor 1939 in Weißensulz (Belá nad Radbuzou) eine Metzgerei. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Gefangenschaft war für ihn eine Rückkehr in seinen Geburtsort nicht mehr möglich.Bereits in seinem böhmischen Heimatort hatte er Maria Ströll aus Waldhäuser kennengelernt, mit der er im September 1949 den Bund der Ehe schloss. 1956 erwarben beide ein Anwesen in der Hauptstraße in Schönsee, ein Jahr später eröffneten sie dort eine Gaststätte mit Metzgerei. "Ein Schwein wurde wöchentlich geschlachtet", erinnert sich der heutige Geschäftsinhaber an Erzählungen seiner Mutter, "die Würste wurden nach böhmischer Art vom Vater hergestellt und waren sehr begehrt". Zehn Jahre später waren bereits die ersten Modernisierungsmaßnahmen notwendig. Mit einem neuen Schlachthaus sowie Verkaufs- und Kühlräumen wurden in der Metzgerei und im Laden bessere Arbeitsbedingungen geschaffen. Allerdings traf die Eheleute, inzwischen mit vier Kindern, in dieser Zeit ein harter Schicksalsschlag. Hans Kuttner erkrankte und verstarb im Frühjahr 1969 im Alter von 63 Jahren. Mit zwei Metzgern und zwei Lehrlingen führte Maria Kuttner den Betrieb mit Metzgerei und Gasthaus weiter. In der Küche und bei der Betreuung ihrer Kinder hatte sie in Theresia Ziegler aus Schwand eine treue Helferin."Die Mama hatte es in dieser Zeit nicht einfach, mit dem Personal war sie nicht immer glücklich, bis Metzgermeister Anton Wilfert mit seinem Bruder Heinz ab 1972 für die Schlachtung und Produktion verantwortlich waren," so Hans Kuttner. Zudem ist er davon überzeugt, dass nach der schweren Erkrankung seiner Mutter ohne dem Engagement der Wilfert-Brüder und seiner Schwester Hilde der Betrieb heute nicht mehr existieren würde. Der jetzige Betriebsinhaber erlernte nach der Schulzeit das Metzgerhandwerk und setzte die Tradition von Vater und Großvater fort. Als einer der jüngsten Teilnehmer an der Meisterschule in Landshut konnte er 1983 den Meisterbrief in Empfang nehmen. Ab 1986 galt die Konzentration des jungen Unternehmers und seiner Frau Rita nach Aufgabe des Wirtshauses ausschließlich der Metzgerei. Den Aufbau einer Filiale hatten beide in dieser Zeit nicht in Erwägung gezogen. Dies änderte sich aber im Jahr 2000. Die BSE-Krise brachte eine rückläufige Verarbeitung und Vermarktung von Rindfleisch mit sich. An eine Reduzierung des Personals wollte Hans Kuttner allerdings nicht denken. Mit der Eröffnung einer Filiale in Oberviechtach konnte so die damalige Mitarbeiterzahl gehalten werden.Bis zu 18 Betriebsangehörige, die teils Jahrzehnte in dieser Branche bei Hans und Rita Kuttner beschäftigt sind, zählt das Unternehmen heute. Der Metzgermeister legt besonderen Wert darauf, Schweine und Rindvieh bei Landwirten im Umkreis bis zu zehn Kilometer über das Schönseer Land hinaus beziehen zu können. Am Donnerstag und Freitag, 10./11. August, feiert die Metzgerei ihr 60-jähriges Bestehen. Mit der Teilnahme an einer Tombola und Gewinnen von Gutscheinen über Fleisch- und Wurstwaren bis zu einem halben Schwein sind auch die Kunden an diesen Tagen in diesen Jubiläum eingebunden.