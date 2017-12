Weichen für Zukunft gestellt

Wirtschaft Schönsee

29.12.2017

Der Kapitän geht von der Kommandobrücke, bleibt aber an Bord. Bei Irlbacher Blickpunkt Glas wird Tradition und Firmengeschichte fortgeschrieben. Die Jahresabschlussfeier beginnt anders als in den vergangenen Jahren.

Mehr Produktionsfläche

Blockheizkraftwerk

Es war das erste Mal seit vier Jahrzehnten, dass bei der Rückschau auf das vergangene Jahr und dem Ausblick auf die kommende Zeit nicht Josef Irlbacher vor der über 600 Personen zählenden Belegschaft stand. Nach Regelung der Mehrheitsverhältnisse in der Gesellschaft hörte der Seniorchef zusammen mit seiner Gattin Anna Maria diese Berichte von seinen Söhnen Günther und Stephan.Günther Irlbacher begrüßte die Mitarbeiter, ehemalige Betriebsangehörige und Geschäftspartner in der künftigen Betriebshalle am früheren Bahnhofsgelände. Das kürzlich erworbene Objekt geht im kommenden Jahr in den Besitz des Familienunternehmens über und bedeutet einen wichtigen Zugewinn an Produktionsfläche. Sinnvolle Nutzung und Arbeitsmöglichkeiten auf höchstem Niveau seien mit dieser Fläche gesichert, so Günther Irlbacher. Mit einer Umsatzsteigerung von 7,6 Prozent in 2017 habe Irlbacher Blickpunkt Glas seine Marktstellung gefestigt. Der Geschäftsführer warb um das Vertrauen aller Betriebsangehörigen, um auch weiterhin den Anforderungen im Wettbewerb bestehen zu können.Geschliffenes Glas, so Günther Irlbacher, sei genauso wichtig wie die Produktpaletten mit Baugruppentechnik, Herdvorsatzgläser und die vielfältigen Microsysteme die bei Irlbacher entwickelt und hergestellt werden. Elf Millionen Einzelteile wurden in dem zu Ende gehenden Jahr produziert. Vertrieb und Betrieb haben ihre Aufgaben hervorragend gemeistert, dennoch fordere das Marktumfeld verstärkt die Automatisierung. Offene Aufträge über zwölf Millionen Euro liegen derzeit vor, für deren reibungslose Abarbeitung seien Kommunikation und Zusammenarbeit wichtigste Faktoren für den betrieblichen Erfolg.Geschäftsführer Stephan Irlbacher sieht für das kommende Jahr eine Umsatzsteigerung von 6,5 Prozent als Zielmarke. Innerbetrieblich sei eine Neuausrichtung der Führungsstruktur im Produktionsbereich geplant. In dem nun zu Ende gehenden Jahr habe das Unternehmen die Organisation in der kaufmännischen Leitung und in der IT-Abteilung neu geregelt. Unausweichlich für die Sicherung der Standorte Schönsee und Dietersdorf seien künftig kleinere Fertigungseinheiten, die Prozessoptimierung und die Schulung der Abteilungsleiter. Ebenso stehe der Abbau von Rückständen und die Steigerung der Liefertermin-Quote im Fokus.Das Qualität- und Energiemanagement wurde mit der Zertifizierung erfolgreich abgeschlossen. Die Auditoren bestätigten dabei eine sehr gute Umsetzungsstärke in der Organisation und das konsequente Arbeiten an der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Unterstrichen wurde dabei die Kompetenz und Freundlichkeit der Mitarbeiter sowie der Erfolg auf dem Energiesektor. Mit dem Ausbau der Betriebsgebäude "Am Schallerhammer" und dem Erwerb der Halle am früheren Bahnhofgelände seien mit weiteren Lager- bzw. Produktionsstätten die Weichen für die Zukunft gestellt. Forciert werde im kommenden Jahr die Erschließung der Gasleitung für ein Blockheizkraftwerk und der Eigenbau von maschinellen Einrichtungen.Übereinstimmend waren Stephan und Günther Irlbacher davon überzeugt, dass Irlbacher Blickpunkt Glas mit Qualität und engagierten Mitarbeitern die Vorrangstellung gegenüber Mitbewerbern im Markt halten kann. Ein Essen gab den Start zu einem unterhaltsamen Abend. Die Musiker der Betriebsband "RockImpakt" bewiesen, dass sie nicht nur mit Glas, sondern auch mit Gitarren und Schlagzeug umgehen können.