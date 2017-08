Vermischtes Schönthal

11.08.2017

In Schönthal im Landkreis Cham hat es in der Nacht gebrannt. Gegen 1 Uhr ist ein Notruf bei der integrierten Leitstelle eingegangen. Ein landwirtschaftliches Anwesen stehe in Flammen.

Das Feuer im Ortsteil Flitschberg hat zwei Maschinenhallen zerstört. Dort waren laut Polizeiangaben ein Traktor und weitere landwirtschaftliche Geräte abgestellt. Die Einsatzkräfte haben ein Übergreifen des Brands auf Wohnhaus und Ställe verhindert. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 300.000 Euro.Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache führt die Kriminalpolizei Regensburg.