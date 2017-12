Freizeit Schwandorf

Vernetzung ist eines der Hauptanliegen des Arbeitskreises gegen sexuellen Missbrauch, der sich zu seiner Jahrestagung traf. "Es ist wichtig, dass alle Stellen im Landkreis, die mit Opfern und dem Umfeld des Opfers zu tun haben, zusammenarbeiten", sagte Helga Forster, Organisatorin und Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises.

So werden in den regelmäßigen Sitzungen anonymisiert Fälle besprochen und die Möglichkeiten der Zusammenarbeit und die verschiedenen Blickwinkel der Fachstellen ausgetauscht. 2018 wird für den Arbeitskreis ein besonderes Jahr, nämlich das Jubiläumsjahr zum 25-jährigen Bestehen. Darin wird jedoch kein Grund zum Feiern gesehen, da die Thematik und die Problematik noch genauso aktuell wie damals ist. Dass aber ein Arbeitskreis 25 Jahre lang gemeinsam Präventions- und Vernetzungsarbeit leistet, zeigt von Kontinuität und Fachlichkeit. So wird auch 2018 ein Tag für Fachkräfte zum Thema "Auswirkungen von sexueller Gewalt auf das Familien-System" angeboten, und am 22. Juni steht ein Benefizkonzert im "Keller Nummer 10" in Burglengenfeld für eine etwas andere Form der Öffentlichkeitsarbeit. Auch die Verstärkung der Präventionsarbeit in Kindergärten und Schulen steht im nächsten Jahr auf der Tagesordnung. Im März wird eine Infoveranstaltung für Erzieherinnen zum Präventionsprojekt "Kater Max macht Mut" stattfinden, und die Jugendsozialarbeiter an Schulen erproben die selbstgestaltete Präventionsbox in den Schulen. Weitere Informationen sind der Homepage des Landkreises Schwandorf unter Familie und Soziales, Arbeitskreis sexueller Missbrauch, zu entnehmen. Dort sind auch die einzelnen Mitglieder des Arbeitskreises mit ihren jeweiligen übernommenen Schwerpunktaufgaben aufgelistet.