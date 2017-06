Freizeit Schwandorf

07.06.2017

2

0 07.06.2017

Der Tag der offenen Gartentür am letzten Sonntag im Juni stieß in den vergangenen 20 Jahren stets auf große Resonanz. Heuer müssen die Gartenliebhaber im Landkreis auf den Blick über den Zaun verzichten. Denn der "Tag der offenen Gartentür" entfällt. Er kann nur in vier der sieben Landkreise in der Oberpfalz angeboten werden. Auch im Landkreis Schwandorf konnten keine Teilnehmer gefunden werden. Vor Ort wurde die Aktion meist von den Gartenbauvereinen und den beteiligten Gartenbesitzern organisiert. Heuer fand sich dafür allerdings kein Interessent. "Im letzten Jahr hatten wir mit elf Gärten eine Rekordbeteiligung im Landkreis, heuer ging leider nichts", bedauerte Hans Prechtl, der Sprecher des Landratsamtes. Er hofft, dass das im nächsten Jahr wieder ganz anders aussieht.