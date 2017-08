Freizeit Schwandorf

02.08.2017

13

0 02.08.201713

Zelten, surfen und segeln: Das Opti-Zeltlager zum Start des Arge-Ferienprogramms war einmal mehr gleich einer der Höhepunkte. Über 50 Kinder erlebten spannende Tage auf dem Gelände des Surf-und Segelclubs.

Urlaubsfeeling pur am Klausensee: Die Kinder und Jugendlichen waren wieder mit voller Begeisterung dabei. Das Wetter ließ heuer keine Wünsche offen und erinnerte bei sommerlichen 25 bis 30 Grad an Urlaub an der Adria. Oberbürgermeister Andreas Feller und Arge-Vorsitzende Roswitha Mohler eröffneten mit dem Zeltlager, das Ferienprogramm. Ihr Dank galt den Surf- und Segelclub Schwandorf für das große Engagement bei der Organisation sowie allen Betreuern und der Wasserwacht.Bei optimalen Bedingungen und milden Temperaturen erlebten die Kinder ein tolles Abenteuer beim Zelten, Surfen und Segeln. Organisatorin Ula Frank und ihre Helfer hatten ein ansprechendes Programm zusammengestellt. Mit 58 teilnehmenden Kindern konnte der Surfclub erneut eine sehr gute Beteiligung verbuchen. Wasserwacht und 17 Betreuer kümmerten sich um die Teilnehmer. Nach dem Eintreffen der Kinder am Freitag Nachmittag erfolgte der gemeinsame Zeltaufbau, der reibungslos ablief. Um 18 Uhr begrüßte Ula Frank die Kinder, erklärte den ungefähren Programmablauf der vier Tage und die Lager-Regeln, In vier Gruppen aufgeteilt erfuhren die Kinder auch die Verhaltensregeln im Wasser. Ein Abend am Lagerfeuer mit Spielen rundete den ersten Tag ab.Nach dem Frühstück am Samstag erfolgte durch Sportwart Stefan Fruth und seine Ausbilder eine kurze Einweisung über die Verfahrensregeln auf dem Wasser. Im praktischen Teil lernten die Kinder verschiedene Seemannsknoten und das richtige Verhalten beim Kentern eines kleinen Segelbootes. Der "Optimist" ist eine Bootsklasse, die dem Zeltlager den Namen gab. Den interessierten Kindern wurde verdeutlicht, wie wichtig es ist, Ruhe zu bewahren und zu versuchen, durch das Drücken auf das Schwert das Boot wieder aufzurichten. Nach den Grundübungen am Wasser folgte nun die ersten eigenen Versuche. Die Wasserwacht Schwandorf und die Ausbilder in ihrem motorisierten Schlauchboot überwachten die Fortschritte der Kinder. Zugleich konnte man bei Schwierigkeiten helfend eingreifen. Wenn es nicht ums Segeln ging, wurden die Kinder durch die Betreuerin Sabine Schnobrich ins Surfen und Stand-up-Paddeln eingewiesen wurden. Ein weiterer Höhepunkt war die Nachtwanderung rund um den Klausensee.Wie immer waren die Kinder vom "Opti-Lager" begeistert und hätten am liebsten schon die Teilnahme für das nächste Jahr gebucht. Am Ende des Zeltlagers bekam jeder Teilnehmer eine Urkunde und ein Gruppenfoto. Ula Frank dankte der Wasserwacht Schwandorf und allen Helfern, vor allem der Küche.