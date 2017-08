Freizeit Schwandorf

Laufen, Springen, Werfen, Laufrad-Wettrennen: 150 Kinder beteiligten sich am Bambini-Sportfest, das die Stadt gemeinsam mit dem Sportabzeichen-Treff am Mittwoch zum neunten Mal im Sepp-Simon-Stadion veranstaltete. Die Eltern leisteten ihrem Nachwuchs Hilfestellung und feuerten ihn an. Die Kleinen wagten sich sogar an die Mitteldistanzen über 200 und 400 Meter heran. Auf einer Urkunde bekamen sie ihre Leistungen bestätigt. Außerdem gab es für die Kinder Mützen und Eisgutscheine. Oberbürgermeister Andreas Feller überreichte dem "Stadtionsprecher" des Nachmittags, Armin Wolf, die Urkunde für dessen Sportabzeichenwettbewerb, den der Sportmoderator kürzlich gemeinsam mit Diözesanbischof Rudolf Voderholzer bestritten - und natürlich auch bestanden - hat. Bild: Hirsch