Freizeit Schwandorf

04.08.2017

Es haben diesmal alle Schulen mitgemacht. Thomas Fink, Vorsitzender des Stadtverbands für Sport

"Laufen für einen guten Zweck". Diesem Aufruf folgten am 1. Juli über 800 Teilnehmer und sorgten damit bei der zwölften Auflage des Charity-Laufes für einen neuen Rekord. Spitze war auch der Erlös. 3000 Euro gehen an den Verein "Frauen helfen Frauen e.V." und 2200 Euro an die "Marianne- und Reinhard-Wolf-Stiftung.

Auf Spenden angewiesen

Nächster Lauf terminiert

Bei der Veranstaltung gab es nur Gewinner. Die Teilnehmer, die für ihre Startgebühr ein T-Shirt, eine Medaille, Urkunde und Getränke erhielten und dazu noch das Lauferlebnis spürten. Der Skiclub, der Lauftreff und der Stadtverband für Sport, die Werbung machten für die Stadt. Und schließlich die Scheck-Empfänger, die das Geld gut gebrauchen können.Die Wolf-Stiftung hilft in Not geratenen Menschen, und der Trägerverein des Frauenhauses ist auf Spenden angewiesen, um über die Runden zu kommen. "Wir müssen zehn Prozent der Kosten selber aufbringen", gibt Vorsitzende Edith Poguntke zu verstehen. Stadtverbandsvorsitzender Thomas Fink dankte bei der Scheck-Überreichung in den Räumen der Asklepios-Klinik Lindenlohe am Montag den Sponsoren und Helfern für die Unterstützung. Der Erlös setzt sich aus den Spendengeldern zusammen, "denn mit den Gebühren decken wir nur die Kosten", so Fink.Die Hälfte der Teilnehmer waren Kinder. "Es haben diesmal alle Schulen mitgemacht", freute sich Thomas Fink. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Andreas Feller und Asklepios-Geschäftsführer Marius Aach überreichte er die Schecks. Der 13. Charity-Lauf ist bereits terminiert und findet am 30. Juni 2018 statt.