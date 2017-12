Freizeit Schwandorf

Auf der Messe "Touristik & Caravaning" in Leipzig, der größten Urlaubsmesse Mitteldeutschlands, startete der Landkreis die Werbung für 2018. Die Ferienregion Oberpfälzer Wald präsentierte sich mit einer umfassenden Angebotspalette auf dem Stand des Tourismusverbandes Ostbayern. Mit den Vorzügen und vielfältigen Angeboten der Region um neue Gäste werben: So lautet das Ziel der Tourismuskräfte bei ihren Messeauftritten. Wie auch in den vergangenen Jahren sind vor allem die Angebote rund um Wandern, Radeln, Camping und Wassersport mit ansprechendem Kartenmaterial gefragt.

Im Januar tritt der Oberpfälzer Wald wie gewohnt auf der CMT in Stuttgart, der größten Urlaubsmesse Süddeutschlands, auf. Am ersten Messewochenende ist der Landkreis in der Spezialanbieterhalle für Wandern und Radeln mit dem Qualitätswanderweg Goldsteig als Aushängeschild vertreten. Zudem rühren der Oberpfälzer Wald und das Oberpfälzer Seenland gemeinsam über den gesamten Messezeitraum am Stand des Tourismusverbandes Ostbayern die Werbetrommel. Im Februar und März stehen noch die "f.re.e." in München und die "Freizeit+Garten" in Nürnberg auf dem Messeplan. Hier wird das Prospekt- und Beratungsangebot des Oberpfälzer Waldes erfahrungsgemäß gerne für geplante Tagesausflüge von den Messebesuchern in Anspruch genommen. Im Sommer steht noch das Gäubodenfest in Straubing auf dem Programm. Die Firma Alpentouristik Schäfer vertritt zudem die Ferienregion auf über 40 Messen und Städte-Events in ganz Deutschland. Aufgrund von Erfahrungswerten der letzten Jahre wird ein Prospektabsatz von rund 28 000 Stück erwartet.