Freizeit Schwandorf

16.06.2017

"Schwimmvereine haben Stilvideos gemacht und eine Frau hat sich belästigt gefühlt beziehungsweise befürchtet, sie wäre auf den Videos zu sehen." Das ist nach den Worten von stellvertretendem Bäderleiter Gottfried Dirmeier der einzige Vorfall heuer im Schwandorfer Erlebnisbad im Zusammenhang mit Foto- oder Vidoaufnahmen. Dieser wurde mit Reden aus der Welt geschafft. "Wenn Eltern Unterwasseraufnahmen von ihren Kindern machen, sprechen wir sie an, dass sie das nicht tun, wenn das Becken voll ist," nennt Dirmeier ein Beispiel.

In Oberviechtach, erinnert sich Bademeister Reinhard Klein, wurde dem Personal voriges Jahr einmal ein Verdacht gemeldet. "Kommt jemand, reagieren wir sofort", bestätigt Klein. "Wenn wir sehen, dass jemand fotografiert, gehen wir gezielt auf die Person zu", sagt Bademeister Norbert Wurmstein vom Freibad Perschen. Aber: In Perschen, Neunburg und Nittenau gab es diesbezüglich bisher keine Probleme, ergab eine Nachfrage von Oberpfalzmedien am Freitag.Sollten hier die Regeln verschärft werden, sieht Wurmstein ein Kontrollproblem auf die Badbediensteten zu kommen. Das werde auf jeden personalintensiver und teurer. In allen Schwimmbädern gelte,wie auch sonst überall, dass fremde Personen nur mit deren Ja fotografiert werden dürfen. In der aktuellen Umfrage halten auch Bürger nichts von einer Verschärfung der bereits bestehenden Regeln. (Seite 35)