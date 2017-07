Freizeit Schwandorf

20.07.2017

22

0 20.07.201722

Schwandorf/Teublitz. Vogelgrippe und Geflügelpest trafen die Höllohe hart. In dem Wild- und Freizeitpark bei Teublitz mussten die Vogel-Volieren geschlossen und wegen Seuchengefahr abgebrochen werden. Nun entschloss sich der Landkreis, 160 000 Euro für einen Neubau aufzuwenden. Davon werden heuer etwa 120 000 Euro als überplanmäßige Ausgaben im Haushalt anfallen.

Kosten Für den Neubau von Vogel-Volieren in der Höllohe gibt der Landkreis rund 160 000 Euro aus. Sie teilen sich so auf: 65 000 Euro für Dreier-Voliere für Pfauen/Fasane, 20 000 Euro für Greifvogel-Voliere (zum Beispiel für Schleier-Eule), 20 000 Euro für Aufstallung bei Storchen-Voliere, 20 000 Euro für Sanierung und Umbau des Betriebsgebäudes, 15 000 Euro für Verlegung von Wasserzuleitungen, 10 000 Euro für Einrichtung des Betriebsgebäudes, 6500 Euro für bisherige Abbrucharbeiten und 3500 Euro für Umbauten am Zaun. (am)

Dem Ausschuss für Planung und Bau berichtete Michaela Gottmeier aus der Hochbauabteilung des Landratsamtes über den aktuellen Sachstand. Demnach hat der Naturpark-Förderverein inzwischen die Zier- und Kanarienvogel-Voliere beim Eingang wieder instandgesetzt und mit acht Kanarienvögeln und vier Zebrafinken bestückt. Die zusätzliche Planung sieht nun vor, zwei neue Volieren und einen Stall bei der vorhandenen Storch-Voliere zu bauen. An der Finanzierung beteiligt sich die Stadt Teublitz mit 20 000 Euro. Die Anlagen sollen so errichtet werden, dass eine Reinigung leicht möglich ist. Für den Fall einer zukünftigen Aufstallpflicht ist für jede Tierart ein entsprechend großer Stall als Rückzugsbereich vorgesehen. "Das ist eine sinnvolle Maßnahme und mit Weitsicht geplant", begrüßte es Landrat Thomas Ebeling (CSU), dass auch notfalls nötige Quarantänemöglichkeiten bereitgehalten werden."Das war damals ein richtiger Unglücksfall für die Höllohe", erinnerte SPD-Sprecher Siegfried Damm (Teublitz) daran, dass der Wildpark im Winter arg unter den Auswirkungen der Tierkrankheiten litt. Der Zuspruch bei den Besuchern sei weiterhin enorm, deswegen bestehe auch der dringende Bedarf, die plattgemachten Volieren zu erneuern. So sahen es in ihren Wortbeiträgen auch die Kreisräte Georg Butz (CSU), Rudolf Sommer (Grüne) und Alfred Damm (ÖDP). Der Landrat freute sich bei dieser Gelegenheit darüber, dass es kein Problem darstelle, die Volieren wieder mit Leben zu füllen. Denn es gebe genügend Angebote an Vögeln. Für die Mithilfe beim Wiederaufbau dankte er allen Engagierten. Der Neubau-Beschluss kam daraufhin einstimmig zustande.