Freizeit Schwandorf

11.08.2017

2

0 11.08.2017

Lecker und gesund geht oft nicht zusammen. Kräuterbonbons hingegen schmecken fast jedem - und helfen gegen so manche Krankheit oder schlechte Laune. In der "Kräuterwerkstatt" des Stadtmuseums stellten rund ein Dutzend Kinder die Süßigkeiten selbst her.

Rezept Zunächst die Kräuter (zum Beispiel Salbei und Zitronenverbene) fein zerkleinern. Rohrucker mit hoher Hitze unter ständigem Rühren schmelzen lassen. Danach von der Herdplatte nehmen und die zerkleinerten Kräuter hinzugeben. Achtung sehr heiß! Auf ein Backblech, eingestrichen mit Öl, oder einem Backpapier ausbreiten und warten bis der Zucker wieder fest ist. Anschließend auseinanderbrechen. Fertig sind die Kräuterbonbons. Bon Appétit! (paje)

Man sollte den eigenen Garten zu schätzen wissen und sich darüber klar werden, dass Lebensmittel die Mittel zum Leben sind. Naturpädagogin Katrin Robl

Zuvor ging es zu Fuß in den Stadtpark auf die Suche nach essbaren Kräutern. Schnell fanden die Kinder Salbei, Gänseblümchen und Spitzwegerich. Anschließend kehrten sie mit vollen Händen zurück. Naturpädagogin Katrin Robl brachte zusätzlich Pflanzen wie Schafgabe, Rosen und Ringelblumen aus dem eigenen Garten mit. Im neu gestalteten Pädagogikraum des Stadtmuseums erklärte Robl den Mädchen und Buben den Unterschied zwischen manchen Pflanzen, zum Beispiel den von Zitronenmelisse und Zitronenverbene. Sie haben den gleichen Geruch, aber eine unterschiedliche Blattform.Anschließend nahmen die Kinder Messer in die Hand und schnippelten die Kräuter klein. Die altertümlichen Wiegemesser kamen bei den Mädchen und Buben gut an. Laut Robl stärkt die Arbeit mit den Geräten sogar die Schultermuskulatur. "Ich bin immer wieder erstaunt wie man mit einfachen Sachen Kinder so begeistern kann", sagte die Naturpädagogin. Aus den zerkleinerten Kräutern stellten die Teilnehmer des Ferienprogramm Bonbons her. Robl verriet den Kindern, dass man früher mit den Bonbons die Kräuter konservieren wollte. Im Winter dienten die süßen Leckereien als Medizin. Robl erklärte, dass Kräuter im Allgemeinen gut gegen schlechte Laune, für die Konzentration und die Gesundheit seien. Die Naturpädagogin, selbst Mutter von vier Kindern, legt viel Wert auf gesunde Ernährung und Umweltbewusstsein. "Man muss ein Herz dafür haben", sagte die freiberufliche Kursleiterin. Daher ist es ihr auch wichtig, das den Kindern näher zu bringen. "Man sollte den eigenen Garten zu schätzen wissen und sich darüber klar werden, dass Lebensmittel die Mittel zum Leben sind." Nachdem der geschmolzene Rohrzucker mit den zerkleinerten Kräutern wieder eine feste Konsistenz hatte, durften die Kinder ihre selbst gemachten Bonbons kosten. Den Mädchen und Buben schmeckte es so gut, dass sie sich gleich wieder an die Arbeit machten.