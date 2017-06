Freizeit Schwandorf

02.06.2017

"Malen im Park" beim Oberpfälzer Künstlerhaus: Die beliebte Aktion steht natürlich auch in diesem Jahr wieder auf dem Programm. Von Dienstag, 6. Juni, bis Freitag, 9. Juni, und von Montag, 12. Juni, bis Freitag, 16. Juni, wird der Park der Kebbel-Villa jeweils von 14 bis 18 Uhr wieder zum Atelier, auch am Feiertag Fronleichnam.

Kinder ab etwa fünf Jahren, Jugendliche und Erwachsene können wieder mitmachen. Für die wasserlöslichen Ölfarben, Pinsel, Malutensilien und Leinwände, die in verschiedenen Größen erhältlich sind, wird ein kleiner Unkostenbeitrag erhoben. Malerkleidung und gute Laune sollten mitgebracht werden. Sollte es doch einmal kurz regnen, können die großen und kleinen Künstler n in den angrenzenden Sperl-Stadl ausweichen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Malaktion wird von dem Schwandorfer Künstler Michael Hottner geleitet. Hottner hat an der Akademie in Nürnberg bei den Professoren Christine Colditz und Thomas Hartmann studiert.