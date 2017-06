Muskelverletzungen im Sport

Freizeit Schwandorf

21.06.2017

4

0 21.06.2017

Jedes Jahr verletzen sich mehr als zwei Millionen Deutsche beim Sport. Dabei gehören Muskelverletzungen zu den häufigsten Verletzungsarten. Vor allem Hobbysportler, die im Sommer beispielsweise beim Fußballspielen, Radfahren oder Schwimmen wieder vermehrt aktiv werden, sind hier gefährdet.

Individuelle Versorgung durch Spezialisten

Dr. Markus-Johannes Rueth ist Chefarzt der Asklepios Orthopädische Klinik Lindenlohe und Experte für Sportverletzungen. Er weiß, dass sich besonders die Hobby und Freizeitsportler oftmals nur wenig auf die sportliche Belastung vorbereiten. Das Aufwärmen und Dehnen wird oft vernachlässigt und nicht selten wird die eigene Leistungsfähigkeit überschätzt. „Jede Form von Sport ist prinzipiell gesund und grundsätzlich zu befürworten“ meint Dr. Rueth. „Man sollte aber bedenken, dass im Winter die Grundlage gelegt werden sollte für die sportliche Aktivität im Sommer. Wenn man mit dem Laufen, Joggen oder Radfahren anfangen möchte, sollte eine ausreichende Muskelkraft der Körpermitte vorhanden sein (core Muskulatur)“. Dies verhindert, dass es beim Laufen oder bei Stop-and-Go Sportarten zu Überlastungen der Gelenke, Muskeln oder Bänder der Beine kommt.Eine der häufigsten und bekanntesten Verletzungen ist der Muskelkater. Er tritt bei Profis und Amateuren oft dann auf, wenn der Trainingsreiz neu oder deutlich gesteigert gesetzt wird. Das typische Symptom, das Brennen der Muskulatur, das jeder kennt, tritt meist ein bis zwei Tage nach der Belastung auf. Früher wurde hierfür eine vermehrte Ansammlung von Milchsäure (Laktat) verantwortlich gemacht. Aktuelle Untersuchungen zeigen aber, dass kleinste Risse der Muskelfasern den Schmerz auslösen. „Die beschriebenen Beschwerden gehen nach einer kurzen Ruhephase fast immer vollständig zurück. Man sollte aber bedenken, dass eine zu schnelle Folgebelastung der Muskulatur das Risiko birgt, dass es zu schwereren Verletzungen wie Muskelfaserrissen kommen könnte“ warnt Dr. Rueth.Im Unterschied zum Muskelkater treten die Beschwerden beim Muskelfaserriss noch während der sportlichen Betätigung auf. Muskelfaserrisse sind oft durch einen kurzen und stechenden Schmerz im betroffenen Muskel gekennzeichnet und treten oftmals in den 4 großen Muskelgruppen der Beine, den hinteren Oberschenkelmuskeln, den Adduktoren, den Kniestrecker und der Wadenmuskulatur auf.Zur ersten Behandlung bei Muskelverletzungen rät Dr. Rueth zur Einhaltung der sogenannten PECH-Regel. Die Buchstaben stehen für Pause, Eis, Compression und Hochlagern. Die betroffene Stelle sollte also schnellstmöglich ruhiggestellt und gekühlt werden. Dabei sollte das Eis nicht direkt auf die Haut gelegt werden, um Unterkühlungen der Haut zu vermeiden. Der kühlende Kompressionsverband sowie die Ruhestellung sollen verhindern, dass sich ein größerer Bluterguss oder eine schmerzhafte Schwellung ausbildet. Diese Verletzung verheilt meist komplikationslos ohne Narbenbildung nach einer kurzen Ruhe-Phase. Physiotherapie kann positiv unterstützen.Sollten größere Verletzungen an der Muskulatur auftreten z.B. Muskelbündelrisse, so empfiehlt der Experte die zeitnahe Vorstellung bei einem Facharzt. „Durch Ultraschall, körperliche Untersuchung und ggf. durch ein MRT kann man die Diagnose finden und eine passende Therapie einleiten. Dies ist wichtig, da die weitere Trainingsgestaltung und Wettkampfplanung berücksichtig werden soll“ weiß Dr. Rueth.Die Spezialisten in Lindenlohe entwickeln nach einer eingehenden Diagnose für jeden Patienten ein individuelles Therapiekonzept. „Viele Sportverletzungen können gut konservativ therapiert werden. Wenn aber die Verletzung schwer ist oder der Patient einen sehr hohen Anspruch an seine Leistungsfähigkeit hat, wie es beispielsweise bei Profi-Sportlern der Fall ist, dann stehen in unserer Klinik die modernsten Techniken und Methoden zur Verfügung“, so der Chefarzt. Bei Operationen an fast allen Gelenken kommen überwiegend arthroskopische Verfahren (Schlüsselloch-Chirurgie) zur Anwendung , um nur eine geringe Narbenbildung und Schädigung des umliegenden Gewebes zu bewirken und die Schmerzen zu reduzieren. „Unser Ziel ist es, dass die Verletzungen unserer Patienten möglichst schnell und mit wenig Schmerzen heilen, sodass die Patienten zügig wieder in ihren Sport zurück kehren können“ erklärt Dr. Rueth.