Ohne Angst ins Camp

Freizeit Schwandorf

14.08.2017

Ein Zeltlager in den Ferien macht Spaß. Es kann aber durchaus auch mit Gefahren verbunden sein, wenn es blitzt und donnert, stürmt und schüttet. In Baden-Württemberg kam vor wenigen Tagen ein 15-Jähriger ums Leben, als ihn ein umstürzender Baum traf. Diesen Vorfall nahmen wir zum Anlass, um bei Veranstaltern in der Region zu fragen, wie sie auf Unwetter vorbereitet sind.

Risiko minimieren

Wetter auch als Abenteuer

Das Zeltlager der Jugendblaskapelle Schwarzenfeld findet schon seit über 30 Jahren statt und bringt seinen 40 Teilnehmern eine spannende Woche mit viel Spaß und Spiel. Dieses Jahr campten die Musiker auf dem Sportplatz des SV Trisching. Auf die Frage, wie der Veranstalter auf ein unvorhersehbares Unwetter reagieren würde, erklärte der Vorsitzende Dionys Böckl: "Gewitter, Sturm und starken Regen kann man nicht ausschließen, deswegen findet unser Zeltlager immer nur an einem Platz mit fest stehenden Gebäude statt, in das wir bei Unwetter flüchten können und welches uns auch genügend Raum zum Schlafen bietet. Wäre diese Sicherheit nicht gewährleistet, würde es gar kein Zeltlager geben."Ebenfalls betonte der Veranstalter, dass der Zeltplatz vorher auf Gefahren wie eine vorbeiführende Straße oder marode Bäumen geprüft wird. Trotzdem könne man das Risiko freilich nicht hundertprozentig ausschließen, dass mal ein Baum umfällt oder Äste zu Boden fallen. Böckl ist der Meinung, dass man erst seit ein paar Jahren mit den extremen Wetterlagen zu kämpfen hat, vorher hätte es so etwas in einem solchen Ausmaß nicht gegeben. Doch die Kinder und Jugendlichen - so weiß er - denken gar nicht an diese Gefahren, sie genießen einfach die Zeit in der Natur. Und auch bei einem Unwetter breche dank des festen Gebäudes in der Nähe keine Panik aus. Wenn die Veranstalter sich vorher genug Gedanken machen und auch für Notfälle gerüstet sind, könne den Kleinen die Freude nicht durch ein Unwetter zerstört werden.Auch aus dem Gespräch mit Marianne Schieder über das große, alljährliche BDKJ-Kinderzeltlager kann man heraushören, dass Sicherheit hier groß geschrieben wird. Die Veranstaltung findet seit über 50 Jahren statt, und es war bisher noch nicht nötig, das Camp witterungsbedingt abzubrechen. Schieder berichtete, dass sie sehr gut auf verschiedene Ernstfälle vorbereitet wäre. Die Zelte sind mit einem Bretterboden ausgestattet, stabil und gut imprägniert - sollte es trotzdem nass werden, können die Zelte mit zusätzlichen Planen und Sandsäcken gesichert werden.Kommen Regen, Gewitter und Sturm auf, so kümmern sich die Betreuer in den Zelten um ihre anvertrauten Schützlinge und bleiben dort, auch um ihnen die Angst zu nehmen, oder helfen den Kindern dabei, das Wetter als eine Art "Abenteuer" zu erleben. Im Falle eines schweren Unwetters, welches den Aufenthalt in den Zelten zur Gefahr werden lässt, können die Kinder in verschiedene fest stehende Nebengebäude ausweichen. Dort befinden sich ebenfalls Küche und sanitäre Anlagen.Ebenso betont die Bundestagsabgeordnete Marianne Schieder aus Wernberg-Köblitz: "Gleich zu Wochenbeginn bekommen die Kinder eine Sicherheitsanweisung, damit sie wissen, was zu tun ist, wenn Regen und Sturm kommen. Die Eltern melden ihre Kinder zu einem Zeltlager an. Damit ist verbunden, dass die Kinder in Zelten untergebracht sind und damit stärker der Natur und dem Wetter ausgesetzt sind. Natürlich vertrauen sie darauf, dass die Veranstalter entsprechend vorbereitet und qualifiziert sind."