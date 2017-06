Partylaune zum Auftakt des Volksfestes

Freizeit Schwandorf

02.06.2017

16

0 02.06.201716

Die Eröffnungsparty zum Schwandorfer Pfingstvolksfest ist mittlerweile Kult. Diesmal spielte am Freitagabend allerdings nicht die "gong.fm-band", sondern traten die "Gipfelstürmer" in Aktion. Dazu pilgerte vor allem das jüngere Publikum in Scharen hinüber zum Krondorfer Anger und feierten den Volksfestauftakt. Es dauerte nicht lange, da standen die Mädels und Burschen auf den Bänken und tanzten im Rhythmus der aktuellen Party-Klassiker. Sogar der Gruß an den Festwirt klang rockig: "Ein Prosit der Gemütlichkeit". Auch der Vergnügungspark war an diesem herrlichen Frühsommerabend gut besucht. Schmankerl dabei: Eine Stunde lang konnten die Besucher die Fahrgeschäfte für einen Euro nutzen. Offizieller Auftakt des Festes ist heute Nachmittag. In den Festzug von der Innenstadt zum Volksfestplatz reihen sich voraussichtlich 1700 Teilnehmer aus über 60 Vereinen ein.