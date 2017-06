Freizeit Schwandorf

23.06.2017

37

0 23.06.201737

Vanille, Schoko oder Tiramisu? In den Eisdielen herrscht die Qual der Wahl. Was ihnen wo am besten schmeckt, verraten vier Volontärinnen und eine Redakteurin.

Erinnerungen an die Kindheit

Yogurette für die ganze Familie

Art und Weise stimmen

Vanilleeis und Sonne

Belohnung nach Ballett

Ich liebe Zimt. Da ist es nicht verwunderlich, dass ich für eine cremige Kugel Zimteis in einer knusprigen Waffel sogar ein paar Kilometer in die alte Heimat nach Grafenwöhr zu meiner Lieblingseisdiele "Pinguino Eis" düse. Obwohl es dort, wo ich jetzt wohne, auch eine Eisdiele gibt, aber halt kein Zimteis. Und für den Fall, dass ich meine Lieblingssorte mal nicht in der Theke entdecke, bin ich mit Erdbeere und Schokolade auch immer gut eingedeckt. Die beiden Geschmacksrichtungen erinnern mich an meine Kindheit, als die Eisdiele in Grafenwöhr noch zwei älteren Italienern – zwei Brüdern – gehörte. Sie lernten meinem kleinen Bruder und mir die ersten Worte in ihrer Sprache, und wir bestellten ab sofort: „Fragola e cioccolato“. Daran denke ich noch heute, wenn ich dort bestelle, auch wenn es Zimteis ist. (Anne Spitaler)Sobald es wärmer wird stehen sie da am Straßenrand. Die Autos vor der Eisdiele „Eis 2000“ in Ammersricht. Dann fällt es wirklich schwer, auf dem Heimweg aus Amberg einfach dran vorbeizufahren. Und so geht es nicht nur mir, sondern meiner ganzen Familie. Das Gute daran: Wenn einer anhält und sich ein Eis kauft, bekommen alle Familienmitglieder eines. Dann werden nämlich auch immer ein paar Kugeln zum Mitnehmen bestellt. Praktischerweise haben wir alle die gleiche Lieblingssorte: Yogurette – Genau die richtige Mischung aus fruchtigem Erdbeereis und knackiger dunkler Schokolade. (Miriam Wittich)In der kleinen Windischeschenbacher Fußgängerzone beim „Eisdealer“ Dominik Neitz im „La Strada“ gibt’s den weltbesten Joghurt-Erdbeer-Becher. Nicht nur weil das Eis des Italieners nach Original-Rezept hergestellt wird, sondern weil sich Neitz seit 16 Jahren herzlichst um seine Kunden kümmert. Er kennt sie alle und ihre Vorlieben. Sonderbestellungen? Kein Problem. Dazu gibt es ein freundliches Lächeln und einen netten Plausch. Übersetzt heißt "La Strada" „die Art und Weise“ – und die stimmt dort einfach. Ein Treffpunkt für Jung und Alt, die alle eine Sache teilen. Sie lieben das Eis der Gelateria und den Gastgeber. (Lena Schulze)Das beste Eis in der Oberpfalz? Das gibt es in der "Domeisdiele" in Regensburg. Eigentlich bin ich kein Milcheisfan und bevorzuge fruchtige Sorten wie Zitrone oder Erdbeere. In der "Domeisdiele" entscheide ich mich grundsätzlich für Milcheis. Das Vanilleeis ist unglaublich lecker, und schmeckt ganz anders, als in anderen Eisdielen – bilde ich mir zumindest ein. Hinter das Geschmacksgeheimnis bin ich allerdings noch nicht gekommen. Ebenfalls zu empfehlen: Zimt, Snickers und Krokant (mit Rum). Auch die Lage der Eisdiele ist toll. Eis holen und ab auf die Stufen vom Dom: Sonne genießen und Passanten beobachten. Sollte ich dann dochmal an einem der Tische direkt vor der Eisdiele sitzen, wähle ich ein Glas Orangensaft – mit Vanilleeis. (Eva Hinterberger)Die Eisdiele mit dem besten Eis in Schwandorf befindet sich am Markplatz und heißt "De Pellegrin". Besonders lecker finde ich Tiramisu. Früher, freitags nach dem Balletttraining, lag die Eisdiele auf dem Weg nach Hause. Beinahe jede Woche legten meine Mama, meine Schwester und ich dort einen Stop ein. Auch heute, wann immer ich im Sommer in meiner Heimatstadt unterwegs bin, mache ich einen Abstecher dorthin. Manchmal muss ich für eine oder zwei Kugeln Eis Schlange stehen. Viele Leute zieht es für eine leckere Abkühlung hierher. Die Eisdiele ist wie ein Magnet. Die Bedienungen rennen sich die Hacken auf dem Kopfsteinpflaster ab. Doch gäbe es dieses Eis-Café in Schwandorf nicht, wirke der Marktplatz fast wie ausgestorben. (Elisabeth Saller)