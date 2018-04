Freizeit Schwandorf

03.04.2018

03.04.2018

Schwandorf/Wackersdorf. Interessante Informationen an die Frau bringen wollen die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Helga Forster, und die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Schwandorf, Dorothea Seitz-Dobler. Dafür gibt es die Veranstaltungsreihe "Weiblich - Kompetent - Entspannt" vom 16. April bis zum 8. Mai.

Start ist mit dem Kurs "Gelassen und entspannt trotz Kinder, Küche und Karriere" am 16. April . Das tägliche Multi-Tasking, das Frauen leisten müssen, führt zu Anspannung und Belastung. Da darf die Entspannung nicht zu kurz kommen. Susanne Frisch, zertifizierte Trainerin für Stressmanagement und aktive Entspannung, zeigt Übungen, die sich hervorragend zur Belastungsbewältigung in Beruf und Familie eignen.Weiter geht es am 25. April mit dem Vortrag "Erfolgreiches Konfliktmanagement" der Kommunikationstrainerin Pia Pollicini. Schwierige Gesprächssituationen und schwelende Konflikte im Beruf und in der Familie rauben Zeit und Energie. Aber auch der Wunsch nach Harmonie und die Angst vor Konflikten führen bei Frauen häufig dazu, dass sie nicht den Mut aufbringen, für sich und Ihre Meinung oder ihre Bedürfnisse einzustehen. Hier gibt die versierte Referentin handfeste Tipps.Am Donnerstag, 3. Mai, steht der Vortrag "Frauen leben länger - aber wovon? Zwischen Minijob und Mini-Rente" mit Tanja Heidingsfelder, Rentenberaterin der Deutschen Rentenversicherung, und Dorothea Seitz-Dobler auf dem Programm. Das Minus in der gesetzlichen Rentenversicherung durch Elternzeit, Teilzeit oder Minijobs ist oft ein Problem, das Frauen haben. Die Referentinnen wollen Frauen helfen, sich um ihre Alterssicherung zu kümmern und mehr aus der Rente zu machen.Alle Veranstaltungen finden im Mehrgenerationenhaus Wackersdorf statt, Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Abgerundet wird das Programm mit einem Bewerbungsmappen-Check am Dienstag, 8. Mai, von 9 bis 12.30 Uhr. Die Wiedereinstiegsberaterin der Agentur für Arbeit, Manuela Hahn, begutachtet mitgebrachte Mappen und gibt Anregungen zur Optimierung der Unterlagen.