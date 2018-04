Wegweiser für Läufer__und Walker

Freizeit Schwandorf

06.04.2018

Nachdem die genaue Streckenbeschreibung für den Landkreislauf 2018 schon im Internet unter www.partner-sad.de zu finden ist, haben die beiden Organisatoren Walter Kraus und Christian Meyer (Bild) nun auch die ganze, 66 Kilometer lange Strecke vom Start in Trausnitz bis zum Ziel in Schwandorf mit Markierungsspray gekennzeichnet. Die an der Teilnahme interessierten Walker und Läufer können sich daran bestens orientieren. Den Trainingseinheiten steht also nichts mehr entgegen. Der Landkreislauf startet am Samstag, 9. Juni, um 8 Uhr. Bild: exb