Kultur Schwandorf

05.12.2017

Beim Adventskonzert präsentierte die "Musikakademie Schwandorf" die gesamte Bandbreite ihres künstlerischen Schaffens. Von der musikalischen Früherziehung bis zu Chor und Orchester. Die 400 Zuhörer im "Horsch FITZentrum" waren begeistert von den Darbietungen der 120 Mitwirkenden.

Nachwuchs begeistert

Noch breiter aufstellen

Mit einem Weihnachtskonzert von Giuseppe Torelli eröffnete das Streichensemble der Musikakademie am Sonntag das erstmals in dieser Form stattfindende Adventskonzert. Laura Jäger und Leonie Fritsch beeindruckten mit einem Violin-Solo."Hodie Christus natus est": Mit seiner vierstimmigen Motette kündigt der Komponist die Geburt des Herrn an. Der Oratorienchor unter der Leitung von Wolfgang Kraus meisterte dieses A-Capella-Werk von Luca Maurenzio ebenso stimmgewaltig wie das "Ehre sei Gott" von Georg Philipp Telemann. Bei diesem Schlusschor aus der Weihnachtskantate "Gelobet seist du, Jesus Christ" ließ sich der Chor vom Akademie-Orchester begleiten.Die Pause bot bei einem Glas Sekt die Möglichkeit zum Gedankenaustausch in der geräumigen Ausstellungshalle des "Horsch FITZentrums". Im zweiten Teil gehörte die Aufmerksamkeit zunächst dem Nachwuchs. Beim Jingle Bells, dem Nikolauslied und "Schneeflöckchen - Weißröckchen" vermittelten die Kleinsten einen Eindruck von der "musikalischen Früherziehung" an der Akademie. Mit "Lasst uns froh und munter sein" kündigten "Die Piccolini" (Nachwuchsstreicher) den Besuch des Weihnachtsmannes an. Der Kinderchor lud mit dem Lied von Rolf Zuckowski zum "Besuch der Weihnachtsbäckerei" ein. Mit "Morgen, Kinder, wird's was geben" verbreitete auch das "Cello-Ensemble" Vorfreude auf Weihnachten.Das Junior-Streichensemble erzählte musikalisch die Geschichte vom "Engel, der vom Himmel kam, und von den "Hirten, die zur Krippe eilten". Das Nachwuchsorchester begleitete den Oratorienchor auch beim Bach-Choral "Wie schön leuchtet der Morgenstern". Den Höhepunkt hob sich Wolfgang Kraus zum Finale auf. Chor und Orchester setzten mit der Kantate "Das ist je gewisslich wahr" von Georg Philipp Telemann und dem bekanntesten Werk des französischen Komponisten Gabriel Faure, der "Cantique de Jean Racine", den eindrucksvollen Schlusspunkt.Die Vorsitzende der Konrad-Max-Kunz-Fördervereinigung, Cornelia Horsch, dankte dem künstlerischen Leiter der Musikakademie, Peter Neff, für die Programmgestaltung. Sie will die Musikakademie noch breiter aufstellen und kündigte deshalb die Gründung einer Jugendband an. Die Schlagzeug-Ausbildung finde bereits jetzt im Jugendtreff statt. Auch mit dem Musikverein Dachelhofen sei eine Zusammenarbeit geplant. In der Unterkunft im "Haus des Guten Hirten" sieht Cornelia Horsch nur eine Übergangslösung. "Wir sind auf der Suche nach einer dauerhaften Bleibe", so die Vorsitzende des Fördervereins. Ihr schwebt eine Zusammenarbeit aller musiktreibenden Vereine in der Stadt vor. Dafür wünscht sie sich eine stärkere Unterstützung durch die Stadt.