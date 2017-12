Kultur Schwandorf

05.12.2017

Richie ist seit vielen Jahren erfolgreich in Europa und darüber hinaus unterwegs. Mit den "Friends" hat er seit einigen Jahren eine Formation gefunden, die sein breitgefächertes Musikspektrum mit ihm teilt.

Beste Voraussetzung also für die "All-time-favourites" aus der Musikgeschichte von den 60ern bis zur Gegenwart. Das Line-up: Richie Necker (Gitarren, Mandoline, Gesang), Erich Parzefall, spielte früher bei "Sacco & Mancetti" (Perkussion, Gesang), Jochen Benkert (Kontrabass, Gesang) und als Special Guest Eddy Gabler. Zu hören ist die Formation am Freitag, 15. Dezember (20 Uhr), im Kultur-Felsenkeller an der Fronberger Straße 8 b, in Schwandorf. Kartenvorverkauf und Reservierungen im Tourismusbüro Schwandorf, Kirchengasse 1, oder unter Telefon 09431 45-550.