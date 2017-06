Kultur Schwandorf

Der eine malt mit Licht, der andere mit Tönen. Einen Abend lang vereinten sich der Grafiker Herbert Bürger und der Musiker Mike Reisinger im Stadtmuseum zu einem Gesamtkunstwerk. Der eine ging wieder, der andere bleibt noch.

Öffnungszeiten Die Ausstellung "Malen mit Licht" von Herbert Bürger ist bis einschließlich 17. September im Stadtmuseum zu sehen. Öffnungszeiten: Mittwoch, Freitag und Sonntag, 14 bis 17 Uhr: Donnerstag, 12 bis 18 Uhr, und nach Vereinbarung. Telefon 09431 /41553, E-Mail: stadtmuseum@schwandorf.de. (ihl)

Bis einschließlich 17. September sind 55 Aufnahmen des gebürtigen Schwandorfers unter dem Titel "Malen mit Licht" zu sehen. "Das Alles ist mit drei verschiedenen Kameras aufgenommen, die unter 800 Euro kosten", betont Bürger. Große Objektive und Stative schleppt er nicht mit sich herum. Seine Aufnahmen entstehen aus dem Bauch raus und manchmal auch auf dem Bauch liegend. "Spontan" nennt Heiner Riepl, der profund in die Ausstellung einführte, Bürgers Arbeitsweise. "Wichtig ist ihm, dass die Kamera in seine Hosentasche passt. Und wenn er dann die Kamera herumjongliert mit seinen Handballerhänden ..." Dann entstehen Aufnahmen wie sie derzeit zu sehen sind.Wasser und Licht sind Bürgers Elemente und da ist er in seinem Element. Ganz gleich, ob der Turm der Jakobskirche in diffuses Licht getaucht ist, ein Waldweiher wassergrün schimmert oder am Schwandorfer Liebeswegerl die flirrende Hitze sichtbar wird. "Ich mag Wasser, weil es immer in Bewegung ist. Das ist so spannend, spannender als ein festes Motiv und das Licht malt die Oberfläche mit", sagt Bürger. "Wenn das Wetter und die Stimmung nicht passen, lass' ich's sein. Wenn alles passt, bin ich schnell." Trotz aller Schnelligkeit sind seine Aufnahmen der Gegenentwurf zur hippen Selfie-Manie.Bürger nimmt auch keine Menschen auf, sondern die Natur. Sie ist für ihn "pure Entspannung" zu allen Jahreszeiten. Hier entdeckt er "Besonderheiten und Blickwinkel, die er richtig in Szene setzt", bemerkt Museumsleiterin Eva Maria Keil, deren Hartnäckigkeit es zu verdanken ist, dass Bürger diese Fotografien öffentlich macht. Arbeiten, von denen laut Bürgermeisterin Ulrike Roidl viele nicht auf den ersten Blick offenbaren, ob es sich um Fotografien oder Gemälde handle, dabei "trickst" Bürger nicht. Er verwendet keine speziellen Filter oder verfremdet. Als Grafiker habe er den Blick für Komposition und die entdeckt im Wald, an Weihern, aber auch an Blättern und Baumrinden.Sowie Bürger mit Licht und Wasser spielt, spielt Mike Reisinger mit Tönen, die Bilder in den Köpfen der Zuhörer erzeugen. Er nutzt zum Beispiel einen Spieluhrautomat als Begleitinstrument, nennt die Komposition "Pixels" und hofft: "Vielleicht wird ein Bild daraus," als Ergänzung zu allen anderen an den Wänden.