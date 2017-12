Kultur Schwandorf

14.12.2017

Was ist Weihnachten? "Das Festival für Erwachsene." Denkt zumindest die Hauptfigur in Christian "Pokerbeats" Hubers neuem Buch "7 Kilo in 3 Tagen". Sein Beleg: Drei Tage Alkohol, schlechter Schlaf und eine komplizierte Toilettensituation. Vor allem, wenn man als junger Erwachsener über die Festtage nach Hause fährt.

Humor auf allen Ebenen

Turbulenzen zum Fest