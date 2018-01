Kultur Schwandorf

10.01.2018

10.01.2018

Bei seinen Neujahrskonzerten präsentiert Christian Seibert faszinierende Klaviermusik des 19. und 20. Jahrhunderts in der Spitalkirche. Er entführt die Zuhörer in viele fremde Länder.

Infernalisches Scherzo

Bewegtes Thema

Pianist Christian Seibert hatte die 7. Neujahrskonzert unter den Titel "Von fremden Ländern und Menschen" gestellt. Zur Zeit der Komponisten war diese "Fremdheit" freilich noch deutlicher präsent als heute in Zeiten globaler Musik. Die Kunst hat Grenzen überwunden. Das Konzert begann mit der "2. Ballade F-Dur" op 38 von Frederic Chopin. Der Pianist gestaltete das Andantino im 6/8-Takt auf dem Steinwway-Flügel leicht tänzerisch.Schärfsten Kontrast dazu bildete das anschließende stürmische Presto con fuoco, das Seibert grandios vortrug, bevor er sich wieder der Anfangsmelodie mit großem Gefühl widmete. Nochmals wird es schnell, dann beschloss das Anfangsmotiv leise das musikalische Geschehen.Auch die nachfolgende "Ballade in Form von Variationen über eine norwegische Melodie g-moll" op 24 von Edvard Grieg lebte von Gegensätzen, die der Musiker gehaltvoll interpretierte, wobei ihm bei jeder Veränderung, egal ob stürmische Akkordpassagen oder leise Akkordbrechungen, gelang, glaubhaft den stimmigen Charakter der Komposition zu vermitteln.Den tiefsinnigen Höhepunkt vor der Pause bildete das dritte Stück aus der Folge "Gaspard de la nuit" von Maurice Ravel. Nach "Ondine" und "Le Gibet" nun ein infernalisches Scherzo. Wenn es heißt, "Scarbo" sei ein um Mitternacht herumgeisternder Zwerg, dann kann man sich vorstellen, welches pianistische Feuerwerk Ravel hier umgesetzt hat. All das stellte Christian Seibert nicht nur technisch tadellos, sondern auch musikalisch überzeugend dar.Mit mächtigen Akkorden begann nach der Pause "Adio Nonino" von Astor Piazolla. Dieses und die nachfolgende "Tango Rhapsodie" vom gleichen Tonsetzer führte der Künstler als Darstellung einer folgerichtigen musikalischen Entwicklung gemäß des Titels schmissig vor. Das galt auch für die beiden "Phantasiestücke" op 50 Nr. 2 und 5 von Xaver Scharwenka, die von weitgespannten Melodien in virtuoser Gestaltung lebten und dargestellt wurden.Franz Liszt widmete das zweite Jahr seiner "Années de Pèlerinage", also seiner "Wanderjahre", dem Land Italien. Aus dieser Sammlung spielte Seibert die drei Stücke des Anhangs mit dem Titel "Venedig und Neapel". "Gondoliera" hieß die Nummer 1 und sie wurde in wiegender Melodik "Quasi Allegretto" vorgetragen. Wie es der Name schon sagt, war die "Canzone" ein Gondellied mit einer weichen Melodie über Tremolofiguren. Die "Tarantella" schließlich brachte wirbelnde Tonkaskaden in rascher Aufeinanderfolge zu Gehör. In Seiberts Spielweise hinterließen alle Stücke einen hervorragenden Eindruck.Das setzte sich fort in der Zugabe, dem finalen "Presto non tanto" aus der "3. Klaviersonate h-moll" op 58 von Frederic Chopin. Mit leidenschaftlicher Ausdruckssteigerung zieht ein bewegtes Thema ohne Ruhepunkt vorbei und dominiert den gesamten Satz bis zum markigen Schlusspunkt. Ein grandioser Schluss eines großartigen Konzerts.