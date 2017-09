Kultur Schwandorf

Der 22-jährige Alexander Maria Wagner ist ein Ausnahmetalent der klassischen Musik. Aufgrund seiner außergewöhnlichen Fähigkeit, harmonische Zusammenhänge zu durchschauen und sie improvisatorisch anzuwenden, fing Wagner schon im Alter von sieben Jahren an, seine Einfälle niederzuschreiben.

Er begann auf die natürlichste Weise zu komponieren, seine erste Symphonie mit dem Titel "KRAFTWERK" komponierte er im Alter von 14 Jahren. Dieses jugendliche Orchesterwerk wurde sogleich mit der Bulgarischen National-Philharmonie unter der Leitung von Alexei Kornienko auf CD eingespielt und bei Oehms Classics veröffentlicht. Für diese Komposition erhielt er einen Sonderpreis. Inzwischen ist seine zweite CD Einspielung, unter anderem mit seinem eigenen Klavierwerk "INFERNO", auf dem internationalen Markt erschienen. Regelmäßig gibt der junge Künstler inzwischen begeistert akklamierte Klavierabende und seine Kompositionen finden zunehmend Beachtung. Im Oberpfälzer Künstlerhaus in Schwandorf spielt Alexander Maria Wagner am Donnerstag, 5. Oktober, ab 20 Uhr Werke der Klassik, Romantik und Moderne - sowie eigene Kompositionen. Karten gibt's im Vorverkauf bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", im Internet auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen in der Region.