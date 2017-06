Kultur Schwandorf

13.06.2017

6

0 13.06.2017

Die Konrad-Max-Kunz-Tage gehen an Fronleichnam ab 14 Uhr zünftig in die nächste Runde. Einheimische Musikgruppen bieten "Feiertagsmusi" im neuen Konrad-Max-Kunz-Saal in der Oberpfalzhalle. Die Veranstaltung wird moderiert von Fabian Borkner.

Zünftige Wirtshausmusik gibt's von den "Original Deiflstoana". "De 3 Andern" aus Burglengenfeld sind bestens bekannt. In der Besetzung Steirische Harmonika, Gitarre und Bassettl haben sie sich der echten, bodenständigen Volksmusik verschrieben. "Blechrauschen" stammen aus Schwarzenfeld. Die fünf Musikanten spielen bayerisches und böhmisches Liedgut. Als Highlight hat sich die Musikkabarettistin Barbara Preis angesagt, bekannt durch die Sendung "Brettlspitzn". Sie ist Gewinnerin des Gesangswettbewerbs "Talente Südostbayern" und begeistert ihr Publikum mit ihrer herzerfrischenden Art und frechen Couplets. Für Deftiges und Süffiges ist gesorgt. Karten (5 Euro, ermäßigt 3 Euro) gibt' s im Tourismusbüro (09431/45-550) oder an der Nachmittagskasse.