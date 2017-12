Kultur Schwandorf

06.12.2017

Abschluss und Höhepunkt im "Bergwerk": Enrico de Paruta sorgt für ein volles Kreuzbergmünster.

Mit dem Weihnachtsspiel "Die Heilige Nacht" mit Enrico de Paruta ging am Sonntag das dreitägige Bergwerk-Festival zu Ende. Noch einmal hatte sich die Kreuzbergkirche gefüllt.Der Erlös der Benefizveranstaltung kommt der Indienhilfe zugute, die Schulen in Ostindien unterstützt. Über 100 Jahre alt ist das Werk, das Ludwig Thoma im Kriegswinter 1915 begonnen und 1916 fertiggestellt hat. Das Stück schildert in Anlehnung an das Lukas-Evangelium, wie Maria und Josef auf dem Weg nach Nazareth auf Herbergssuche gingen und schließlich in einem Stall in Bethlehem Unterschlupf fanden.In altbayerischer Mundart, gepaart mit eindrucksvoller Gestik, führen Enrico de Paruta und sein Musikensemble das Publikum durch die "Heilige Nacht". Der begnadete Erzähler gastierte bereits zum sechsten Mal im Marienmünster und begeistert die Zuhörer jedes Mal aufs Neue.Enrico de Paruta schlüpft in die Rollen der Menschen und charakterisiert sie mit eindrucksvoller Mimik und Gestik. Der Münchner Konzertgitarrist Perry Schack und die Eggenfelder Harfenistin Caroline Schmidt-Polex setzten instrumentale Glanzpunkte.Die gesanglichen Partien übernahmen die Sopranistin Bettina Baumgartner-Geltl, der Tenor Michael Birgmeier und Bassbariton Clemens Joswig sowie zwei Kinder aus dem Weihnachtsspiel-Ensemble.