Kultur Schwandorf

16.06.2017

4

0 16.06.2017

Von Blechmusik über Dixieland bis Musikkabarett: Bei der "Feiertagsmusi" an Fronleichnam im Konrad-Max-Kunz-Saal kamen die knapp 200 Volksmusikfreunde voll auf ihre Kosten. "Brettlspitzn-Kabarettistin" Barbara Preis hatte einen bestimmten Gast im Visier.

Die Konrad-Max-Kunz-Tage biegen auf die Zielgerade ein. Mit der Volksmusikveranstaltung glückte dem Ausrichter ein weiterer Höhepunkt in der Konzert- und Theaterreihe. Die teilnehmenden Gruppen bürgten für Qualität. Die Gruppe "Blechrauschen" aus Schwarzenfeld pflegt eine bodenständige bayerisch-böhmische Volksmusik und stimmte die Gäste auf das fast vierstündige Programm ein.Seit über 20 Jahren ist Uschi Rappl mit ihrem Mann Franz und Tochter Bettina "volksmusikalisch unterwegs". Überall, wo "De 3 Andern" aus Burglengenfeld auftreten, ist Stimmung garantiert. Sie haben sich mit der "Steirischen Harmonika", der Gitarre und dem Bass der bodenständigen Volksmusik verschrieben. Zünftige Wirtshausmusik boten auch die "Original Deiflstoana", wenn auch aus einer ganz anderen Richtung: Sie lieferten Jazz- und Dixieland-Sound.Mit frechen Couplets wartete Musikkabarettistin Barbara Preis auf. Die aus der BR-Sendung "Brettlspitzn" bekannte Gewinnerin des Gesangswettbewerbs "Talente Südostbayern" prahlte mit ihrer "erotischen Nutzfläche" und fand in Oberbürgermeister Andreas Feller ein "Opfer". Moderator Fabian Borkner führte in bewährter Manier durch den Nachmittag.