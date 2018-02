"Freitagskonzert" am 2. März

18.02.2018

Die Reihe der Freitagskonzerte setzt die Volkshochschule Schwandorf am Freitag, 2. März, in der Spitalkirche mit italienischer Klassik fort. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

Gudrun Mulzer (Sopran), Werner Wallner (Tenor), Wolfgang Schreiegg (Klavier) und Wolfgang Stauber (Moderation) präsentieren an diesem Abend eine bunte Mixtur aus den Werken von Händel, Mozart, Bellini, Verdi, Tosti und Puccini in italienischer Sprache. Bei den ausgewählten Stücken handelt es sich neben Arien und Duetten aus den entsprechenden Opern der Meister auch um virtuose Stücke der "Salonmusik", die bei Empfängen der großbürgerlichen Gesellschaft ab Mitte des 19. Jahrhunderts zur Aufführung kam.Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, Spenden willkommen. Die Volkshochschule Schwandorf bittet um Voranmeldung zur Platzreservierung unter Telefon 09431/45-510 oder E-Mail an vhs@schwandorf.de).