Kultur Schwandorf

02.06.2017

7

0 02.06.2017

Auch 65 Jahre nach seinem Tod ist der Schneidermeister Franz Xaver Bierl (geboren am 11. Oktober 1876) in Schwandorf noch ein Begriff. "Er war ein besonderer Mensch mit einem Widerwillen gegen die Obrigkeit und überzeugter Antifaschist", sagt zweite Bürgermeisterin Ulrike Roidl. Franz Xaver Bierl war der Großvater ihres verstorbenen Mannes.

Das Bierl-Haus im Kreuzbergring erinnert heute noch an die Familie mit 16 Kindern. Der jüngste Sohn lebt noch. Der 85-jährige Siegfried Bierl wohnt heute in Auerbach und ist im Besitz der Erzählungen seines Vaters aus "der aktiven Dienstzeit eines Antimilitaristen". Er nahm mit Stadtarchivar Josef Fischer Kontakt auf und bot ihm die Broschüren mit dem Titel "Chevauleger Bummel" (Der leichte Reiter Bummel) zur Archivierung an. Darin erzählt der Querkopf über seine Erlebnisse während der Militärzeit und seine Auseinandersetzungen mit der Obrigkeit. Nachzulesen sind die humorigen Geschichten in einer Neuauflage von 250 Stück, die Josef Fischer drucken ließ und zum Preis von 7,50 Euro anbietet. Nach Heft Nummer 1 will der Archivar auch noch weitere Nachdrucke herausbringen. Franz Xaver Bierl hat sieben Hefte geschrieben, von denen Broschüre Nummer 2 allerdings als "verschollen" gilt.