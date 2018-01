Kultur Schwandorf

18.01.2018

Wohl jeder hat schon eine Sendung von Guido Knopp gesehen: "Hitlers Helfer", "Hitlers Krieger" oder "ZDF History". Bei einer Lesung in der Buchhandlung Rupprecht erzählt der Moderator und Historiker nun seine ganz persönliche Geschichte.

Bei Busenattentat dabei

So alt wie die D-Mark

Knopp nennt ein Haus in Florida sein eigen. Er sei dort aber seltener, als ihm lieb ist, erzählt er bei der Vorstellung seiner Autobiografie mit dem passenden Titel "Meine Geschichte". Weil er derzeit sein Buch promotet, zieht er am Mittwochabend die Oberpfalz dem sonnigen Bundesstaat vor. Dabei legt er vor knapp 100 Zuschauern ein "völlig unverzeihliches" Geständnis ab: "Ich bin zum ersten Mal im Leben in Schwandorf."Und das, obwohl Knopp als Journalist ("Welt am Sonntag", "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", ZDF) ganz schön herumgekommen ist, berühmte Persönlichkeiten getroffen hat - und dabei immer wieder Geschichte miterlebt hat. Bei der Lesung gewährt er Einblicke: Bis auf Adenauer habe er alle Kanzler kennengelernt, Michail Gorbatschow gar sieben Mal getroffen und das sogenannte Busenattentat auf den Philosophen und Soziologen Adorno live miterlebt. Der Auftritt kommt nicht ohne Koketterie aus. Dafür ist er unterfüttert mit Dutzenden spannenden Geschichten.Knopp erzählt etwa von der Pressekonferenz in Hamburg, als der Fälscher Konrad Kujau die vermeintlichen Hitler-Tagebücher vorstellte: "Viele dürften sich an die Satire 'Schtonk!' (von Regisseur Helmut Dietl; Anm. d. Red.) erinnern. In Wirklichkeit war es noch viel grotesker." Der Historiker spricht auch über seine Kindheit in Ruinen und seine Zeit als Abiturient in Neustadt an der Aisch. Damals sei das Beatles-Lied "All You Need Is Love" der kategorische Imperativ von ihm und seinen Mitschülern gewesen. Sein Biologielehrer gab ihm folgende Weisheit mit: "Alkohol stärkt die Libido, aber schränkt die Potenz ein."Sogar eine Anekdote mit Weidener Bezug ist in seinem Buch zu finden. Zu Zeiten, in den Franz Josef Strauß noch im Freistaat regierte, wurde Knopps damalige Schwägerin als Gymnasiallehrerin nach Weiden berufen. Ihr Ehemann arbeitete derweil in Aschaffenburg. Knopp nutzte ein Treffen mit dem Landesvater mit der Bitte um Familienzusammenführung. Einem knappen "Schau ma mal" folgte sechs Wochen später für die Lehrerin tatsächlich die Versetzung in die Nähe ihres Mannes.In zwei Wochen feiert Knopp seinen 70. Geburtstag. Er sei somit ein Jahr älter als die Bundesrepublik und genauso alt wie die D-Mark: "Mit dem Unterschied: Mich gibt es noch." Und er scheint bei allen Altersschichten beliebt wie eh und je zu sein. Buchhändlerin Maria Rupprecht stellte am Mittwochabend zufrieden fest: "Heute ist ein recht junges Publikum da. Viele, die unter 30 Jahre alt sind." Damit läge man im Vergleich zu anderen Lesungen unter dem durchschnittlichen Altersniveau. Knopp hebt den Zeigefinger und bemerkt: "Und auch unter dem ZDF-Niveau ."