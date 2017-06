Kultur Schwandorf

18.06.2017

4

0 18.06.2017

Der Komponist Konrad Max Kunz, einer der berühmtesten Söhne Schwandorfs, hat nicht nur die Bayernhymne, sondern auch volksmusikalische Stücke geschrieben und gesammelt. Er brachte 1848 die Musikzeitschrift "Caecila" heraus und veröffentlichte darin zwölf "Zwiefache".

Mit diesen beschäftigte sich der Fronberger Musiker Christian Rathey am Freitag im Konrad-Max-Kunz-Saal der Oberpfalzhalle. Der "Zwiefache" ist ein schneller Volkstanz mit plötzlichem Schrittwechsel. Also nur etwas für geübte Tänzer. Woher er stammt, darüber streiten sich die Volksmusik-Gelehrten bis heute. Für Christian Rathey hingegen ist klar: "Der Zwiefache ist ein Oberpfälzer Tanz". Schon deshalb, weil ihn die Fronberger Kirwapaare neben dem Walzer, dem Schottisch und der Polka regelmäßig im Programm haben.Deswegen stößt dem Fronberger Volksmusiker Christian Rathey sauer auf, "dass ausgerechnet die Niederbayern mit Erfolg die Aufnahme des Oberpfälzer Liedgutes in das Weltkulturerbe beantragt haben". Die älteste Notenschrift eines Zwiefachen aus dem Jahre 1730 befindet sich im Staatsarchiv in Amberg. Christian Rathey stellte die zwölf Stücke aus der Kunz-Sammlung vor und lockte die Zuhörer mit seiner "Steirischen Harmonika" auf die Tanzfläche."Die Volksmusik läuft so gut wie nie zuvor", beobachtet Christian Rathey. Wie Recht er damit hatte, zeigte der gute Besuch am Freitagabend. Was allerdings auszusterben drohe, sei das Volkslied. Warum? "Es singt keiner mehr." Beim "Zwiefachen" dagegen werde getanzt und nicht gesungen. Das sei auch besser so, meinte der Referent, "denn so manche Texte gehen unter die Gürtellinie". Einem, dem das nichts ausgemacht hat, war der mittlerweile verstorbene ehemalige Bezirksheimatpfleger Dr. Adolf Eichenseer, dem Christian Rathey große Verdienste um den Erhalt des Oberpfälzer Liedgutes und der Volksmusik zuschreibt.